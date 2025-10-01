Sorompót helyeznek el a mosonmagyaróvári tó mellett

A Széchenyi István Egyetem közlése szerint módosítják a parkolási rendet az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Vár-tó melletti parkolójában, amely várhatóan november elején lép életbe. A változtatással a céljuk a biztonságosabb, rendezettebb környezet megteremtése az egyetemi közösség számára úgy, hogy a terület szabályozott keretek között a közeli hivatalok munkatársai és a városlakók számára is nyitott maradjon.

A parkolásban változás várható a Vár-tónál.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

Parkolás, kihívásokkal

Amint arról beszámoltak, az intézmény saját tulajdonú, belső területén található parkolója az elmúlt időszakban egyre nagyobb terhelésnek van kitéve. Különösen hétköznapokon vált jellemzővé, hogy az Ausztriába és Szlovákiába ingázók hosszú időre elfoglalták a helyeket, így az egyetem munkatársai, hallgatói és vendégei számára gyakran nem maradt szabad kapacitás.

A Széchenyi István Egyetem a parkolási rendszer átalakításáról az elmúlt hónapokban több alkalommal egyeztetett a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatallal. A változások részeként sorompót helyeznek ki a Pozsonyi út felőli bejárathoz, amelynek kiépítési munkálatai október 6-án, hétfőn kezdődnek. Ez hétköznapokon belépőkártyával lesz nyitható. Az intézmény a közeli Tourinform Irodának, a Deák téri kormányhivatalnak és a helyi horgászszövetségnek is biztosít kártyákat.

Hétvégente nyitva lesz a sorompó

A sorompó hétvégente nyitva lesz, így akkor a horgászok, a turisták és az egyéb érdeklődők továbbra is térítésmentesen használhatják a Vár-tó melletti parkolót. Emellett a városi nagyrendezvények alkalmával az egyetem a jövőben is lehetővé teszi a parkolást a vár teljes területén a látogatók kényelme érdekében.

A változás a campus biztonságát is szolgálja: a Lucsony utcai és a Pozsonyi úti bejáratoknál kamerarendszert telepítenek, amely hozzájárul az egyetem területének átláthatóságához és védelméhez.

Az óvári vár környékén több ingyenesen elérhető parkoló is rendelkezésre áll. A Sóház melletti alig 200 méterre található, valamint a Phare épület mögötti parkoló, amely szintén kényelmes sétatávolságra helyezkedik el.