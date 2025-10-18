október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősök

Címkék#Győr#Dr Tóth Tamás#mosonmagyaróvári#otthon#értéktár#diák#Szabó Miklós#valétálás

Lovas fogatos, majd fáklyás felvonulással, egy kopjafa elhelyezésével búcsúztak a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar végzős hallgatói a 207 esztendős alma matertől, tanulmányaik helyszíneitől és az őket befogadó Lajta-parti várostól. Az egyik leglátványosabb gazdászhagyománnyal, a valétálással indultak útnak a búcsúzó diákok.

Mészely Réka

Évszázados múltra tekint vissza, a negyvenöt éve felelevenített, mára már a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktár részét képező valétálás a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán. Az egyik leglátványosabb gazdászhagyomány keretében a végzős hallgatók búcsúznak az alma matertől, tanulmányaik helyszíneitől és az őket befogadó Lajta-parti várostól.

Az egyik leglátványosabb gazdászhagyománnyal, a valétálással indultak útnak a búcsúzó diákok.
 Az egyik leglátványosabb gazdászhagyománnyal, a valétálással indultak útnak a búcsúzó diákok.
Fotó: Kerekes István

​Valétálás az óvári karon

A hagyományoktól eltérően most nem emlékfát ültettek, hanem kopjafát állítottak. A végzős hallgatók közül sokan csatlakoztak a lovas fogatos felvonuláshoz, mely során bejárták a gyakorlati képzéseik helyszíneit, a kar tangazdaságát. A nem mindennapi felvonulás szinte a város egészét érintette.

A ballagó szalagot felkötötték a kari zászlóra, majd a lovas bandérium felvezetésével, fáklyákkal vonultak énekelve a városházáig. A városháza erkélyéről Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön szólva a végzős diákokhoz. A városvezető azon túl, hogy sikert kívánt a fiataloknak, kérte, ne feledjék Óvárt

Kiss Milán, a valétáló évfolyam képviselője az együtt töltött évek szép emlékeit elevenítette fel.

Majd felcsendült az Óvár, Óvár, rongyos Óvár, te vagy az oka mindennek, azaz a Gazdászhimnusz is, ami után a várhoz vonultak. 

Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősök

Fotók: Kerekes István

Életre szóló hivatás

A vár udvarához visszatérve dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja osztotta meg gondolatait arról, hogy mit is jelent óvári gazdásznak lenni: 

– Óvári Gazdásznak lenni nem szakma, hanem egy életre szóló hivatás – emelte ki a kar vezetője, kérve a diákokat, hogy soha ne feledjék az alma matert és a gyökereket. Kiemelte még: egyénként érkeztek ide, és közösséggé formálódtak, a kar visszavárja őket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu