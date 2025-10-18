Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősök

Évszázados múltra tekint vissza, a negyvenöt éve felelevenített, mára már a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktár részét képező valétálás a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán. Az egyik leglátványosabb gazdászhagyomány keretében a végzős hallgatók búcsúznak az alma matertől, tanulmányaik helyszíneitől és az őket befogadó Lajta-parti várostól.

Fotó: Kerekes István

​Valétálás az óvári karon

A hagyományoktól eltérően most nem emlékfát ültettek, hanem kopjafát állítottak. A végzős hallgatók közül sokan csatlakoztak a lovas fogatos felvonuláshoz, mely során bejárták a gyakorlati képzéseik helyszíneit, a kar tangazdaságát. A nem mindennapi felvonulás szinte a város egészét érintette.

A ballagó szalagot felkötötték a kari zászlóra, majd a lovas bandérium felvezetésével, fáklyákkal vonultak énekelve a városházáig. A városháza erkélyéről Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön szólva a végzős diákokhoz. A városvezető azon túl, hogy sikert kívánt a fiataloknak, kérte, ne feledjék Óvárt.

Kiss Milán, a valétáló évfolyam képviselője az együtt töltött évek szép emlékeit elevenítette fel.

Majd felcsendült az Óvár, Óvár, rongyos Óvár, te vagy az oka mindennek, azaz a Gazdászhimnusz is, ami után a várhoz vonultak.