1 órája
Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősök
Lovas fogatos, majd fáklyás felvonulással, egy kopjafa elhelyezésével búcsúztak a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar végzős hallgatói a 207 esztendős alma matertől, tanulmányaik helyszíneitől és az őket befogadó Lajta-parti várostól. Az egyik leglátványosabb gazdászhagyománnyal, a valétálással indultak útnak a búcsúzó diákok.
Évszázados múltra tekint vissza, a negyvenöt éve felelevenített, mára már a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktár részét képező valétálás a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán. Az egyik leglátványosabb gazdászhagyomány keretében a végzős hallgatók búcsúznak az alma matertől, tanulmányaik helyszíneitől és az őket befogadó Lajta-parti várostól.
Valétálás az óvári karon
A hagyományoktól eltérően most nem emlékfát ültettek, hanem kopjafát állítottak. A végzős hallgatók közül sokan csatlakoztak a lovas fogatos felvonuláshoz, mely során bejárták a gyakorlati képzéseik helyszíneit, a kar tangazdaságát. A nem mindennapi felvonulás szinte a város egészét érintette.
A ballagó szalagot felkötötték a kari zászlóra, majd a lovas bandérium felvezetésével, fáklyákkal vonultak énekelve a városházáig. A városháza erkélyéről Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön szólva a végzős diákokhoz. A városvezető azon túl, hogy sikert kívánt a fiataloknak, kérte, ne feledjék Óvárt.
Kiss Milán, a valétáló évfolyam képviselője az együtt töltött évek szép emlékeit elevenítette fel.
Majd felcsendült az Óvár, Óvár, rongyos Óvár, te vagy az oka mindennek, azaz a Gazdászhimnusz is, ami után a várhoz vonultak.
Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősökFotók: Kerekes István
Életre szóló hivatás
A vár udvarához visszatérve dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja osztotta meg gondolatait arról, hogy mit is jelent óvári gazdásznak lenni:
– Óvári Gazdásznak lenni nem szakma, hanem egy életre szóló hivatás – emelte ki a kar vezetője, kérve a diákokat, hogy soha ne feledjék az alma matert és a gyökereket. Kiemelte még: egyénként érkeztek ide, és közösséggé formálódtak, a kar visszavárja őket.