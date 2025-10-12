Országos vadásznapot rendeztek Göbös-majorban - Fotók, videó a trófeákról

A házigazda szerepében Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal főispánja köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyén keresztül találkozunk minden olyan kihívással, minek meg kell felelni.

Fotó: Zachán Viktor

Megidézték Fekete István szellemét

- Gondolok itt a ragadós száj- és körömfájásra, a mixomatózisra, vagy különböző növénybetegségekre. Ezt az Isten valószínűleg azért méri erre a közösségre, mert mi vagyunk az egyetlenek az országban, akik ezen kihívásoknak meg tudnak felelni.

A főispán kiemelte az agrárminisztérium és a NÉBIH szakmai iránymutatásának jelentőségét, hiszen – mint fogalmazott – csak országos szintű együttműködéssel lehet helytállni. Beszédét Fekete István idézetével zárta, aki maga is Mosonmagyaróváron végzett agrárszakember volt:

- Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés embert. De az aztán ember legyen!

Fotó: Zachán Viktor

Változások

A vadásztársadalmat érintő változásokról Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, miniszterelnök-helyettes beszélt. Rámutatott, milyen fontos volt a vadászterületek minimum 3000 hektáros nagyságának megőrzése, a 20 éves gazdálkodási ciklus bevezetése, valamint a tájegységi fővadászi rendszer kiépítése – mindezek nélkülözhetetlenek a tartamos vadgazdálkodáshoz. Ismertette továbbá az új eszközök – például a hangtompítók, éjjellátó távcsövek és Blaser vadászfegyverek – jogszabályi beemelésének hátterét is.