Országos vadásznapot rendeztek Göbös-majorban - Fotók, videó a trófeákról
Nagy volt a nyüzsgés Göbös-majorban szombaton, amely a megyei vadásznap idén az országos vadásznapnak is otthont adott. Hazánk minden szegletéből érkeztek a „zöldruhások”, hogy a trófeaszemlén közösen ünnepeljék a vadászati hagyományokat és a természet iránti elkötelezettséget.
A Győr-Moson-Sopron vármegyei vadászok számára immár ötödik alkalommal megrendezett trófeaszemle nem csupán szakmai, hanem igazi társadalmi esemény is.
Országos és megyei vadásznap trófeákkal
A gím- és dámbikák trófeáiból összeállított teríték megtekintése után a rendezvény a vadászok és zászlóik ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét. A Soproni Lővér Vadászkürtösök közreműködésével megtartott Hubertusz-mise a göbös-majori kápolnánál teremtett bensőséges hangulatot.
Megyei vadásznap Göbös-majorbanFotók: Zachán Viktor
A házigazda szerepében Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal főispánja köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyén keresztül találkozunk minden olyan kihívással, minek meg kell felelni.
Megidézték Fekete István szellemét
- Gondolok itt a ragadós száj- és körömfájásra, a mixomatózisra, vagy különböző növénybetegségekre. Ezt az Isten valószínűleg azért méri erre a közösségre, mert mi vagyunk az egyetlenek az országban, akik ezen kihívásoknak meg tudnak felelni.
A főispán kiemelte az agrárminisztérium és a NÉBIH szakmai iránymutatásának jelentőségét, hiszen – mint fogalmazott – csak országos szintű együttműködéssel lehet helytállni. Beszédét Fekete István idézetével zárta, aki maga is Mosonmagyaróváron végzett agrárszakember volt:
- Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés embert. De az aztán ember legyen!
Változások
A vadásztársadalmat érintő változásokról Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, miniszterelnök-helyettes beszélt. Rámutatott, milyen fontos volt a vadászterületek minimum 3000 hektáros nagyságának megőrzése, a 20 éves gazdálkodási ciklus bevezetése, valamint a tájegységi fővadászi rendszer kiépítése – mindezek nélkülözhetetlenek a tartamos vadgazdálkodáshoz. Ismertette továbbá az új eszközök – például a hangtompítók, éjjellátó távcsövek és Blaser vadászfegyverek – jogszabályi beemelésének hátterét is.
Több száz gímagancs
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta:- A hazai vadgazdálkodás világra szóló hungarikum, olyan sajátos érték, amelyet meg kell őriznünk. Az országos vadásznap ennek az örökségnek az ünnepe, amely lehetőséget ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet a fenntartható vadgazdálkodás fontosságára, különösen a jövő generáció számára.
Az eseményen látható több száz gímagancs méltó bizonyítéka volt a vármegyei vadgazdálkodás eredményességének. A kiállított trófeák mögött évek elhivatott munkája és szakmai tudása rejlik, minden egyes agancspár egyedi történetet hordoz. A trófeaszemlén elhangzó beszélgetésekben újraéledtek a ködös hajnalok és a csípős őszi esték emlékei.
Lovaskocsikázás, bográcsozás
A vadásztársaságok bográcsaiban már kora reggeltől rotyogtak a vadból készült finomságok. A vendégek a hagyományos vadászati módok – mint az íjászat és solymászat – mellett kipróbálhatták a koronglövészetet, és megismerkedhettek különféle vadászkutyafajtákkal is. A Göbös-major melletti erdőben tett lovaskocsikázás kicsiknek és nagyoknak egyaránt maradandó élményt nyújtott. Délután Erdélyi Tamás bemutatója idézte meg a „vadászkarácsonynak” nevezett szarvasbőgés hangulatát.
A legfiatalabb látogatók az Erdei Iskolában és a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum interaktív kiállításán keresztül ismerkedhettek meg a vadászat mesterségével.
A nap zárásaként Széles Sándor főispán az Ökocentrum főépületében köszöntötte a 80. életévüket betöltött vadászokat, ezzel tisztelegve a vadászközösség legidősebb tagjai előtt, akik példát mutatnak elhivatottságból, tudásból és a természet iránti tiszteletből.