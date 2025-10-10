Erdő, mező és konyhaművészet - különleges vacsoraest tárlatvezetéssel

A vacsoraest egyik házigazdája Téglás Edit Fertőszéplakon él és dolgozik, immár tíz éve kistermelőként. Munkája a gyümölcsfeldolgozással indult, majd idővel zöldségek, fermentált italok és fagyasztva szárított – azaz liofilizált – termékek is bekerültek kínálatába.

A korábbi vacsoraest is nagy sikert aratott Fotó: Téglás Edit

Vacsoraest a Múzeumnegyedben

- Mindig is érdekelt, hogyan lehet a természet adta alapanyagokat a lehető legtermészetesebb módon megőrizni. A fermentálás és a fagyasztva szárítás egyszerre hagyományos és innovatív eljárás, ami izgalmas terepet ad a kísérletezésre – mesélte.

Az elmúlt évben új irányt vett tevékenysége. A saját termés mellett már az erdő és a mező vadon termő növényeit, gombáit és gyümölcseit is feldolgozza. Ez a természetközeli szemlélet adta az ötletet ahhoz, hogy a helyi alapanyagokat ne csak termékként, hanem élmény formájában is bemutassa a közönségnek.

A kezdeményezés másik kulcsfigurája Horváth László séf, akit Sopronban mindenki csak Zergének ismer. Bár jelenleg Ausztriában dolgozik, kreatív oldalát hiányolta a mindennapi munkából. Egy találkozás és egy közös beszélgetés után gyorsan megfogalmazódott bennük az ötlet. Olyan vacsoraestet szerveznek, ahol a természet adta alapanyagokból születnek különleges, mégis közvetlen hangulatú fogások.

- Nem a fine dining irányába szerettünk volna elmenni, hanem inkább egy természetközeli, közvetlen, emberi élményt megteremteni, olyat, ahol a vendég is részese a történetnek – mondta Edit.

A vacsoraest helyszíne a soproni Múzeumnegyed, azon belül is a Storno-ház. A választás nem véletlen. Az épület nemcsak történelmi jelentőségű, hanem rendelkezik egy működő konyhával is, amely tökéletesen megfelel a gasztronómiai est céljainak.

A program, szombaton délután öt órakor kezdődik az aulában, ahol fermentált üdvözlőitalokkal – kombuchával és vízikefirrel – fogadják a vendégeket. Ezt követi egy rövid bemutatkozás, majd kezdetét veszi a tárlatvezetés: a résztvevők a múzeum szakemberével együtt járják végig a termeket, és minden állomáson egy-egy új fogással találkoznak.