október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges kezdeményezés

1 órája

Erdő, mező és konyhaművészet - különleges vacsoraest tárlatvezetéssel

Címkék#különleges#vacsoraest#Sopron

A Fertő-táj kincsei, a helyi alapanyagok és a kreatív konyhaművészet találkoznak azon a különleges vacsoraesten, amelyet Sopronban, a Múzeumnegyed hangulatos falai között tartanak szombaton este. Az esemény nemcsak kulináris élményt kínál, hanem egyfajta szemléletváltást is. Visszatérést a természethez, az ízekhez és a közösségi élményekhez.

Varga Henrietta

A vacsoraest egyik házigazdája Téglás Edit Fertőszéplakon él és dolgozik, immár tíz éve kistermelőként. Munkája a gyümölcsfeldolgozással indult, majd idővel zöldségek, fermentált italok és fagyasztva szárított – azaz liofilizált – termékek is bekerültek kínálatába. 

vacsoraest
A korábbi vacsoraest is nagy sikert aratott Fotó: Téglás Edit

Vacsoraest a Múzeumnegyedben

- Mindig is érdekelt, hogyan lehet a természet adta alapanyagokat a lehető legtermészetesebb módon megőrizni. A fermentálás és a fagyasztva szárítás egyszerre hagyományos és innovatív eljárás, ami izgalmas terepet ad a kísérletezésre – mesélte.

Az elmúlt évben új irányt vett tevékenysége. A saját termés mellett már az erdő és a mező vadon termő növényeit, gombáit és gyümölcseit is feldolgozza. Ez a természetközeli szemlélet adta az ötletet ahhoz, hogy a helyi alapanyagokat ne csak termékként, hanem élmény formájában is bemutassa a közönségnek.

A kezdeményezés másik kulcsfigurája Horváth László séf, akit Sopronban mindenki csak Zergének ismer. Bár jelenleg Ausztriában dolgozik, kreatív oldalát hiányolta a mindennapi munkából. Egy találkozás és egy közös beszélgetés után gyorsan megfogalmazódott bennük az ötlet. Olyan vacsoraestet szerveznek, ahol a természet adta alapanyagokból születnek különleges, mégis közvetlen hangulatú fogások.

 

- Nem a fine dining irányába szerettünk volna elmenni, hanem inkább egy természetközeli, közvetlen, emberi élményt megteremteni, olyat, ahol a vendég is részese a történetnek – mondta Edit.

A vacsoraest helyszíne a soproni Múzeumnegyed, azon belül is a Storno-ház. A választás nem véletlen. Az épület nemcsak történelmi jelentőségű, hanem rendelkezik egy működő konyhával is, amely tökéletesen megfelel a gasztronómiai est céljainak.

A program, szombaton délután öt órakor kezdődik az aulában, ahol fermentált üdvözlőitalokkal – kombuchával és vízikefirrel – fogadják a vendégeket. Ezt követi egy rövid bemutatkozás, majd kezdetét veszi a tárlatvezetés: a résztvevők a múzeum szakemberével együtt járják végig a termeket, és minden állomáson egy-egy új fogással találkoznak.

A vacsoraest az ízek kavalkádja mellett a közösségi élményekről is szól.

- A tavalyi alkalomra kilencre terveztük a befejezést, de este tízkor még mindig ott ültünk, mert senki nem akart hazamenni. Jó hangulat, beszélgetések, nevetések, igazi közösségi élmény született – mesélte a szervező.

- A cél az, hogy az emberek újra felfedezzék, milyen gazdag a körülöttünk lévő természet, és hogy az erdő, a mező vagy akár a Fertő-part is mennyi kincset rejt. A gyűjtögetés nem szégyen, hanem hagyomány. A természet tele van értékes, ehető és gyógyító növényekkel. Csak meg kell tanulnunk felismerni és megbecsülni őket, hiszen a a természet közelsége nem luxus, hanem életforma. Az igazi ízek pedig akár a Fertő-tó partján, akár egy múzeum termeiben, mindig a természetből erednek – zárta gondolatait.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu