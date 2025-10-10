1 órája
Erdő, mező és konyhaművészet - különleges vacsoraest tárlatvezetéssel
A Fertő-táj kincsei, a helyi alapanyagok és a kreatív konyhaművészet találkoznak azon a különleges vacsoraesten, amelyet Sopronban, a Múzeumnegyed hangulatos falai között tartanak szombaton este. Az esemény nemcsak kulináris élményt kínál, hanem egyfajta szemléletváltást is. Visszatérést a természethez, az ízekhez és a közösségi élményekhez.
A vacsoraest egyik házigazdája Téglás Edit Fertőszéplakon él és dolgozik, immár tíz éve kistermelőként. Munkája a gyümölcsfeldolgozással indult, majd idővel zöldségek, fermentált italok és fagyasztva szárított – azaz liofilizált – termékek is bekerültek kínálatába.
Vacsoraest a Múzeumnegyedben
- Mindig is érdekelt, hogyan lehet a természet adta alapanyagokat a lehető legtermészetesebb módon megőrizni. A fermentálás és a fagyasztva szárítás egyszerre hagyományos és innovatív eljárás, ami izgalmas terepet ad a kísérletezésre – mesélte.
Az elmúlt évben új irányt vett tevékenysége. A saját termés mellett már az erdő és a mező vadon termő növényeit, gombáit és gyümölcseit is feldolgozza. Ez a természetközeli szemlélet adta az ötletet ahhoz, hogy a helyi alapanyagokat ne csak termékként, hanem élmény formájában is bemutassa a közönségnek.
A kezdeményezés másik kulcsfigurája Horváth László séf, akit Sopronban mindenki csak Zergének ismer. Bár jelenleg Ausztriában dolgozik, kreatív oldalát hiányolta a mindennapi munkából. Egy találkozás és egy közös beszélgetés után gyorsan megfogalmazódott bennük az ötlet. Olyan vacsoraestet szerveznek, ahol a természet adta alapanyagokból születnek különleges, mégis közvetlen hangulatú fogások.
- Nem a fine dining irányába szerettünk volna elmenni, hanem inkább egy természetközeli, közvetlen, emberi élményt megteremteni, olyat, ahol a vendég is részese a történetnek – mondta Edit.
A vacsoraest helyszíne a soproni Múzeumnegyed, azon belül is a Storno-ház. A választás nem véletlen. Az épület nemcsak történelmi jelentőségű, hanem rendelkezik egy működő konyhával is, amely tökéletesen megfelel a gasztronómiai est céljainak.
A program, szombaton délután öt órakor kezdődik az aulában, ahol fermentált üdvözlőitalokkal – kombuchával és vízikefirrel – fogadják a vendégeket. Ezt követi egy rövid bemutatkozás, majd kezdetét veszi a tárlatvezetés: a résztvevők a múzeum szakemberével együtt járják végig a termeket, és minden állomáson egy-egy új fogással találkoznak.
A vacsoraest az ízek kavalkádja mellett a közösségi élményekről is szól.
- A tavalyi alkalomra kilencre terveztük a befejezést, de este tízkor még mindig ott ültünk, mert senki nem akart hazamenni. Jó hangulat, beszélgetések, nevetések, igazi közösségi élmény született – mesélte a szervező.
- A cél az, hogy az emberek újra felfedezzék, milyen gazdag a körülöttünk lévő természet, és hogy az erdő, a mező vagy akár a Fertő-part is mennyi kincset rejt. A gyűjtögetés nem szégyen, hanem hagyomány. A természet tele van értékes, ehető és gyógyító növényekkel. Csak meg kell tanulnunk felismerni és megbecsülni őket, hiszen a a természet közelsége nem luxus, hanem életforma. Az igazi ízek pedig akár a Fertő-tó partján, akár egy múzeum termeiben, mindig a természetből erednek – zárta gondolatait.