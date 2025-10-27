Rég nem látott áremelkedés a kutakon, ezt jó ha tudod

Változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében. A holtanholjak.hu arról számolt be: rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében.

Üzemanyagárak: az áremelkedés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Változó üzemanyagárak, ezt jó ha tudod

Mint írják: a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban. A fenti áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én):