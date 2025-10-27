1 órája
Rég nem látott áremelkedés a kutakon, ezt jó ha tudod
Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagár-változások. Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében.
Változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében. A holtanholjak.hu arról számolt be: rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében.
Változó üzemanyagárak, ezt jó ha tudod
Mint írják: a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban. A fenti áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én):
- 95-ös benzin: 574 Ft/liter
- Gázolaj: 578 Ft/liter