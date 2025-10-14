Ezeknél a kutaknál tankolhat a legolcsóbban Győrben és Sopronban

A holtankoljak.hu oldalán írja, hogy szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem. Az átlagár a 95-ös benzinnél literenként 581 forint, míg a gázolajnál 586 forint.

Az üzemanyag Győrben több helyen is jelentősen kevesebbe kerül, mint az átlagár.

Fotó: Shutterstock

Üzemanyag olcsóbban

Kifoghatunk azonban ennél olcsóbb kutakat is. Az említett honlap szerint Győrben a legolcsóbb benzin a Külső Veszprémi úton található autómata benzinkútnál vásárolható, itt 563,9 forint a 95-ös literje, 565,9 forint a gázolaj literenként. Két Mobil Petrol-töltőállomáson is jelentősen olcsóbban lehet hozzájutni az üzemanyaghoz. A benzin és a dízel a Szigethy Attila és Táncsics Mihály utca sarkánál és a Csipkegyári úton egyaránt 569,9 forint.

Sopronban jelentős eltérés nincs. A 95-ös benzin két OMV-kútnál – a Csengery úton és a Lackner Kristóf úton – 579,9 forint egy liter, a gázolaj a Shell- és az OMV-kutakon az átlagáron kapható, azaz 585,9 forint.

Érdekesség, hogy az év elején még jóval drágább volt teletankolni a kocsit.