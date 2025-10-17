október 17., péntek

Innovatív egyetem

3 órája

Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át Óváron - fotók

A magyar agráriumnak jól képzett szakemberekre és a képzések megújítására is szüksége van – emelte ki Nagy István agrárminiszter a Széchenyi István Egyetem óvári karán két üzem átadóján. Több mint kétmiliárd forintból alakították ki a tejfeldolgozó bemutató üzemet, okoskertet magaságyásokkal, automata öntöző- és növényfigyelő rendszerrel, megújult az üvegház, továbbá a Smart Farmon állatkísérleti bemutató laboratóriumot hoztak létre.

Mészely Réka
Üzemlátogatáson az állatkísérleti laboratóriumban: dr. Tóth Tamás dékán (középen) Szabó Miklós polgármester és dr. Bódi Csaba, a vármegyei agrárkamara elnökhelyettese társaságában

A Széchenyi István Egyetem tejfeldolgozó bemutató üzemének fejlesztése és a Bemutató üzem szervezése az Uni-Agro-Food kft. állatkísérleti bemutató laboratóriumában című projekteket az óvári vár lovagtermében adta át az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara pénteken. A két beruházásra több mint kétmilliárd forintot fordítottak. 

Üzemátadón Dr. Friedler Ferenc rektor, Szabó Miklós polgármester, Nagy István agrárminiszter, Hanczné dr. Lakatos Erika dékánhelyettes, dr. Tóth Tamás dékán és dr. Huth Balázs tanszékvezető. 
Fotó: Kerekes István

Üzemek a képzés, a kutatás és a gyakorlat összekapcsolásáért

Dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese hangsúlyozta: a fenntartható mezőgazdaság alapja az innováció, fontos, hogy a vidék a fejlődés, értékteremtés és a magas életminőség helye legyen. 

Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, mint elmondta, büszke egykori felsőoktatási intézménye fejlődésére. Már az alapítók is több mint két évszázada felismerték, hogy a jövő agráriuma nem létezhet tudás nélkül, és a jelen beruházások is ezt a célt szolgálják. 

Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

– Idén több mint 3200 hallgatót vettek fel az államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre, amelyek közül több mint ötszázan itt Mosonmagyaróváron kezdhették meg tanulmányaikat – emelte ki az agrártárca vezetője. 

Az óvári kar és a város elválaszthatatlan szimbiózisban él – vélekedett Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, aki szerint az egyetem egyre gyakoribb beruházásai a települést is gyarapítják. 

Okoskerttől az állatkísérleti laboratóriumig

Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja a projektek szakmai vezetőjeként nyújtott betekintést a több mint kétmilliárd forint értékű fejlesztésekbe. Vázolta a Smart Farm 2030-ig szóló fejlesztési ütemtervét, mely a precíziós, környezettudatos és adatvezérelt mezőgazdaság megvalósítását tűzte ki célul. Vásároltak egy Claas Trion 730-as betakarítógépet, hibrid cséplőrendszerrel, térinformatikai adatgyűjtéssel és szenzor lapú, automatizált működéssel. A Pozsonyi úti Smart Farmon létrejött egy új állatkísérleti laboratórium 533 négyzetméteren, korszerű oktatási és kutatási célokat egyaránt szolgáló elrendezéssel, a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával. Középpontjában a precíziós állattenyésztés és a korszerű takarmányozási rendszerek fejlesztése áll. A Lucsony utcai egységnél az Óvári Sajtüzem szervesen kapcsolódik az okoskerthez magaságyásokkal, benne automata öntöző- és növényfigyelő rendszerrel, a megújított üvegház gyógynövényszárítóval és palántanevelő egységgel.

 

