Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át Óváron - fotók

A Széchenyi István Egyetem tejfeldolgozó bemutató üzemének fejlesztése és a Bemutató üzem szervezése az Uni-Agro-Food kft. állatkísérleti bemutató laboratóriumában című projekteket az óvári vár lovagtermében adta át az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara pénteken. A két beruházásra több mint kétmilliárd forintot fordítottak.

Üzemátadón Dr. Friedler Ferenc rektor, Szabó Miklós polgármester, Nagy István agrárminiszter, Hanczné dr. Lakatos Erika dékánhelyettes, dr. Tóth Tamás dékán és dr. Huth Balázs tanszékvezető.

Fotó: Kerekes István

Üzemek a képzés, a kutatás és a gyakorlat összekapcsolásáért

Dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese hangsúlyozta: a fenntartható mezőgazdaság alapja az innováció, fontos, hogy a vidék a fejlődés, értékteremtés és a magas életminőség helye legyen.

Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, mint elmondta, büszke egykori felsőoktatási intézménye fejlődésére. Már az alapítók is több mint két évszázada felismerték, hogy a jövő agráriuma nem létezhet tudás nélkül, és a jelen beruházások is ezt a célt szolgálják.