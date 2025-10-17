3 órája
Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át Óváron - fotók
A magyar agráriumnak jól képzett szakemberekre és a képzések megújítására is szüksége van – emelte ki Nagy István agrárminiszter a Széchenyi István Egyetem óvári karán két üzem átadóján. Több mint kétmiliárd forintból alakították ki a tejfeldolgozó bemutató üzemet, okoskertet magaságyásokkal, automata öntöző- és növényfigyelő rendszerrel, megújult az üvegház, továbbá a Smart Farmon állatkísérleti bemutató laboratóriumot hoztak létre.
Üzemlátogatáson az állatkísérleti laboratóriumban: dr. Tóth Tamás dékán (középen) Szabó Miklós polgármester és dr. Bódi Csaba, a vármegyei agrárkamara elnökhelyettese társaságában
A Széchenyi István Egyetem tejfeldolgozó bemutató üzemének fejlesztése és a Bemutató üzem szervezése az Uni-Agro-Food kft. állatkísérleti bemutató laboratóriumában című projekteket az óvári vár lovagtermében adta át az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara pénteken. A két beruházásra több mint kétmilliárd forintot fordítottak.
Üzemek a képzés, a kutatás és a gyakorlat összekapcsolásáért
Dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese hangsúlyozta: a fenntartható mezőgazdaság alapja az innováció, fontos, hogy a vidék a fejlődés, értékteremtés és a magas életminőség helye legyen.
Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, mint elmondta, büszke egykori felsőoktatási intézménye fejlődésére. Már az alapítók is több mint két évszázada felismerték, hogy a jövő agráriuma nem létezhet tudás nélkül, és a jelen beruházások is ezt a célt szolgálják.
Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
– Idén több mint 3200 hallgatót vettek fel az államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre, amelyek közül több mint ötszázan itt Mosonmagyaróváron kezdhették meg tanulmányaikat – emelte ki az agrártárca vezetője.
Az óvári kar és a város elválaszthatatlan szimbiózisban él – vélekedett Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, aki szerint az egyetem egyre gyakoribb beruházásai a települést is gyarapítják.
Okoskerttől az állatkísérleti laboratóriumig
Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja a projektek szakmai vezetőjeként nyújtott betekintést a több mint kétmilliárd forint értékű fejlesztésekbe. Vázolta a Smart Farm 2030-ig szóló fejlesztési ütemtervét, mely a precíziós, környezettudatos és adatvezérelt mezőgazdaság megvalósítását tűzte ki célul. Vásároltak egy Claas Trion 730-as betakarítógépet, hibrid cséplőrendszerrel, térinformatikai adatgyűjtéssel és szenzor lapú, automatizált működéssel. A Pozsonyi úti Smart Farmon létrejött egy új állatkísérleti laboratórium 533 négyzetméteren, korszerű oktatási és kutatási célokat egyaránt szolgáló elrendezéssel, a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával. Középpontjában a precíziós állattenyésztés és a korszerű takarmányozási rendszerek fejlesztése áll. A Lucsony utcai egységnél az Óvári Sajtüzem szervesen kapcsolódik az okoskerthez magaságyásokkal, benne automata öntöző- és növényfigyelő rendszerrel, a megújított üvegház gyógynövényszárítóval és palántanevelő egységgel.