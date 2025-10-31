Útfelújítások: Szentiván mellett Szabadhegyen is

A Győri FIDESZ - a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság sajtóközleménye:

Közérdeklődésre számot tartó téma, hogy mi lesz az M19-es út rossz állapotú felhajtójával. Az előző héten félrevezető információk kerültek elő azzal kapcsolatban, hogy a bizottság elutasítja a kérdéses útszakasz felújítását.

Ezzel szemben a bizottság nemcsak a felhajtó felújításáról döntött, hanem a Szőnyi Márton utca egy szakasza is megújulhat és szélesítésre kerül a Kismegyeri utca is. További jó hír, hogy az adventi vásárban plusz két városrendész járőrpár segítheti a közbiztonságot, mert erre is többletforrást biztosítottunk.

A bizottság nem elvesz, hanem még többet ad a győrieknek. Szomorú, hogy a körzet képviselője, Balog-Farkas Renáta mégsem támogatta az M19-es út felújítását is tartalmazó javaslatot.