Felújítás

1 órája

Forgalomkorlátozások Sopron térségében - megkezdődött a 84-es felújítása

Címkék#84-es főút#forgalomkorlátozás#burkolatjavítás

Útfelújítás kezdődött a 84-es főúton. A torlódások elkerülése érdekében érdemes alternatív útvonalat választani. Az útfelújítás várhatóan az év végéig befejeződik.

Kisalföld.hu

Október 8-án megkezdődtek a 84-es számú, Balatonederics–Sárvár–Sopron közötti másodrendű főút burkolatfelújítási munkálatai a Sopront elkerülő szakaszon, a város nyugati határa és a Virágvölgyi körforgalom között. Az útfelújítás a szakasz állapotának javítását és a biztonságosabb közlekedést célozza.

útfelújítás
Megkezdődött az útfelújítás a 84-es számú főúton. 
Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

Az útfelújítás első napján, reggel a határ felé vezető úton még biztosított volt az átjutás, ugyanakkor több autós is előre készült a forgalomkorlátozásokra. A közösségi oldalakon többen jelezték, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében alternatív útvonalat választottak. Ennek következtében a Sopronkőhida–Szentmargitbánya felé vezető határátkelőnél a reggeli órákban jelentős forgalom alakult ki, és rövid időre torlódás is keletkezett.

A délelőtti csúcsidőt követően azonban a helyzet fokozatosan normalizálódott: napközben a határátkelők már jól járhatóak voltak, és a közlekedés a forgalomkorlátozások ellenére is zavartalanul haladt. A felújítási munkálatok ideje alatt a közlekedőknek továbbra is érdemes fokozott figyelemmel, tájékozódással és türelemmel közlekedniük az érintett útszakaszokon.

útfelújítás
Az útfelújítás várhatóan az év végéig befejeződik. 
Fotó: Rombai Péter\ RepeszTech

Az útfelújítás információi

Az év végéig végeznek

  • A burkolatfelújítási munkák várhatóan az év végéig befejeződnek.
  • Időszakosan félpályás lezárásra és tárcsás forgalomirányításra is sor kerülhet.
  • Minden aktuális forgalmi állapotot kitábláznak 
  • Az M85 autópálya alagútjában végzett munkálatok miatt a 84-es főúton a terelést 2025. október 14-én, kizárólag ezen az egy napon felfüggesztik

 

