Forgalomkorlátozások Sopron térségében - megkezdődött a 84-es felújítása

Október 8-án megkezdődtek a 84-es számú, Balatonederics–Sárvár–Sopron közötti másodrendű főút burkolatfelújítási munkálatai a Sopront elkerülő szakaszon, a város nyugati határa és a Virágvölgyi körforgalom között. Az útfelújítás a szakasz állapotának javítását és a biztonságosabb közlekedést célozza.

Megkezdődött az útfelújítás a 84-es számú főúton.

Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

Az útfelújítás első napján, reggel a határ felé vezető úton még biztosított volt az átjutás, ugyanakkor több autós is előre készült a forgalomkorlátozásokra. A közösségi oldalakon többen jelezték, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében alternatív útvonalat választottak. Ennek következtében a Sopronkőhida–Szentmargitbánya felé vezető határátkelőnél a reggeli órákban jelentős forgalom alakult ki, és rövid időre torlódás is keletkezett.

A délelőtti csúcsidőt követően azonban a helyzet fokozatosan normalizálódott: napközben a határátkelők már jól járhatóak voltak, és a közlekedés a forgalomkorlátozások ellenére is zavartalanul haladt. A felújítási munkálatok ideje alatt a közlekedőknek továbbra is érdemes fokozott figyelemmel, tájékozódással és türelemmel közlekedniük az érintett útszakaszokon.

Az útfelújítás várhatóan az év végéig befejeződik.

Fotó: Rombai Péter\ RepeszTech

Az útfelújítás információi

Az év végéig végeznek