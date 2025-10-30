október 30., csütörtök

Alfonz névnap

14°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi nyitvatartás

1 órája

Hétvégén tele lesznek a gyorséttermek: a Meki szombaton is kinyit

Címkék#üzlet#McDonald ' s#KFC#Burger King#gyorsétterem

A halottak napi hétvégén a legtöbb üzlet zárva tart. Az ünnepi nyitvatartás azonban nem érinti a gyorséttermeket.

Kisalföld.hu

Az ünnepi nyitvatartás a boltokat és a legtöbb vendéglátóegységet ugyan érinti, azonban kivételek a gyorséttermek.

Az ünnepi nyitvatartás azonban nem érinti a gyorséttermeket.
Az ünnepi nyitvatartás nem érinti a gyorséttermeket.
Fotó: Shutterstock

Ünnepi nyitvatartás 

Azok a gyorséttermek, amelyek bevásárlóközpontokban, vagy plázákban vannak, biztos nem nyitnak ki. Így sajnos például a győri Árkádban található Burger Kinget november elsején ki kell hagynunk. 

Azonban az önálló üzlettel rendelkező McDonald's vagy éppen KFC a megszokott nyitvatartással várják a vendégeket. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu