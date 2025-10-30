Ünnepi nyitvatartás
Hétvégén tele lesznek a gyorséttermek: a Meki szombaton is kinyit
A halottak napi hétvégén a legtöbb üzlet zárva tart. Az ünnepi nyitvatartás azonban nem érinti a gyorséttermeket.
Az ünnepi nyitvatartás a boltokat és a legtöbb vendéglátóegységet ugyan érinti, azonban kivételek a gyorséttermek.
Azok a gyorséttermek, amelyek bevásárlóközpontokban, vagy plázákban vannak, biztos nem nyitnak ki. Így sajnos például a győri Árkádban található Burger Kinget november elsején ki kell hagynunk.
Azonban az önálló üzlettel rendelkező McDonald's vagy éppen KFC a megszokott nyitvatartással várják a vendégeket.
