Mutatjuk az ünnepi nyitvatartást és a hosszú hétvégét Győrben

Ünnepi nyitvatartás Győrben: mutatjuk a részleteket

Ügyfélszolgálatok

Október 23-án, csütörtökön, és október 24-én, pénteken a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai, Jókai utcai és ETO Parkban lévő ügyfélszolgálati irodái egységesen zárva tartanak, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

Parkolás

Október 23-án, csütörtökön Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat, valamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló zónájának beállói díjfizetés nélkül vehetők igénybe.

Október 24-én, pénteken a szombati napokra érvényes díjakkal vehetőek igénybe a felszíni parkolók.

Október 25-én, szombaton a felszíni parkolók a megszokott, szombati napra érvényes díjfizetéssel vehetők igénybe.

A Jókai, a Révai, az Árpád, a Vásárcsarnok, a Dr. Petz Lajos és a Kodály parkolóházban, a Dunakapu mélygarázsban, valamint a Fürdő téri parkolóban október 23-tól október 26-ig folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.

Vásárcsarnok és Kereskedők utcája

A győri vásárcsarnok október 23-án, csütörtökön zárva tart. Október 24-én, pénteken és 25-én, szombaton a vásárcsarnok a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemel.

A Dunakapu téren október 25-én, szombaton a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.

Sportingatlanok

A Barátság Sportpark október 23-án, csütörtökön korlátozott nyitva tartással üzemel. A műfüves pályák nyitva, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya és a park további sporteszközei használhatóak.

A Bercsényi ligeti sportpályák október 23-án, csütörtökön ugyancsak korlátozott nyitva tartással üzemelnek, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek.

Október 24-én, pénteken, 25-én, szombaton és 26-án, vasárnap a sportlétesítmények a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

Köztemetők – Győr

Október 23-án, csütörtökön a Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti köztemetők a nyitvatartási rendnek megfelelően egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak.