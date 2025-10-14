Ukrajna nagykövete Győrben – könyvadomány és fotókiállítás

Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir október 15-én, szerdán 15 órától Győrbe látogat, ahol ukrán nyelvű könyveket ajándékoz a városnak. Az értékes köteteket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér részére ajánlja fel a Győr Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata.

A rendezvény helyszínén fotókiállítás is megtekinthető az ukrán–orosz háború témájában, a résztvevőket pedig hidegtállal is várják.

A helyszín a győri Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos irodája Kazinczy u. 5–7. (tetőtér).