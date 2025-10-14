Látogatás
1 órája
Ukrajna nagykövete Győrben – könyvadomány és fotókiállítás
Forrás: MW Archívum
Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir október 15-én, szerdán 15 órától Győrbe látogat, ahol ukrán nyelvű könyveket ajándékoz a városnak. Az értékes köteteket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér részére ajánlja fel a Győr Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata.
A rendezvény helyszínén fotókiállítás is megtekinthető az ukrán–orosz háború témájában, a résztvevőket pedig hidegtállal is várják.
A helyszín a győri Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos irodája Kazinczy u. 5–7. (tetőtér).
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: [email protected]
