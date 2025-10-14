október 14., kedd

Látogatás

2 órája

Ukrajna nagykövete Győrben – könyvadomány és fotókiállítás

Címkék#Ukrajna#Dr Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér#fotókiállíltás#Sándor Fegyir#Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat#könyvadomány#háború#nagykövet

Kisalföld.hu
Ukrajna nagykövete Győrben – könyvadomány és fotókiállítás

Forrás: MW Archívum

Ukrajna magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir október 15-én, szerdán 15 órától Győrbe látogat, ahol ukrán nyelvű könyveket ajándékoz a városnak. Az értékes köteteket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér részére ajánlja fel a Győr Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata. 

A rendezvény helyszínén fotókiállítás is megtekinthető az ukrán–orosz háború témájában, a résztvevőket pedig hidegtállal is várják. 

A helyszín a győri Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos irodája Kazinczy u. 5–7. (tetőtér).

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: [email protected]

 

 

