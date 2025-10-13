Újranyitott Bécsben Ausztria egyetlen női függőségi terápiás központja

A szenvedélybetegségek még mindig tabunak számítanak, különösen a nők körében. Sokan a szégyen, a megbélyegzés vagy akár a gyermekefelügyeleti jog elvesztésétől való félelem miatt nem mernek segítséget kérni. A Bécsben működő Gesundheitsgreisslerei nevű intézmény Ausztria-szerte egyedülálló: itt kizárólag női pácienseket kezelnek, akik függőséggel küzdenek. A pszichoterápia, pszichológia, szociális munka és művészetterápia területén jártas szakemberek szorosan együttműködve segítik a nőket a gyógyulás útján. Elsősorban alkohollal, gyógyszerekkel vagy más illegális szerekkel kapcsolatos problémával küzdő betegek fordulhatnak segítségért.

A fotón (balról jobbra) a Bécsi Városi Pszichiátriai, Addiktológiai és Kábítószer-ügyi koordinátora, Ewald Lochner, Kathrin Gaál, Bécs alpolgármestere és nőkért felelős városi tanácsnoka, Marcus Franz, a 10. kerület (Favoriten) polgármestere és Barbara Schreder-Gegenhuber, az SHH ügyvezető igazgatója láthatóak.

Fotó: Stadt Wien/Martin Votava

Az intézmény 2020 végi megnyitása óta mintegy 500 nő fordult a központhoz, és már három hónappal az indulás után teljes kapacitással működött. Az újranyítás óta a betegek hetente vagy kéthetente járnak kezelésre, egészen a napi gyakoriságú, egész napos ambuláns terápiáig. A pszichoterápiás és klinikai pszichológiai kezelés mellett lehetőség van szociális munkás segítségének igénybevételére is, például adósságkezeléssel vagy lakhatási problémákkal kapcsolatban. Az intézmény célja, hogy lebontsa a függőségeket övező előítéleteket, és megmutassa: a gyógyulás mindenki számára elérhető - írta a City of Vienna sajtóközleményében.