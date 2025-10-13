október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szenvedélybetegség

2 órája

Újranyitott Bécsben Ausztria egyetlen női függőségi terápiás központja

Címkék#nők#terápiás#Ausztria#központ#Bécs#függőség

Bécs 10. kerületében felújítást követően újranyitotta kapuit a Gesundheitsgreisslerei, Ausztria egyedülálló terápiás központja, ahol kizárólag függőséggel küzdő nőket támogatnak.

Kisalföld.hu

A szenvedélybetegségek még mindig tabunak számítanak, különösen a nők körében. Sokan a szégyen, a megbélyegzés vagy akár a gyermekefelügyeleti jog elvesztésétől való félelem miatt nem mernek segítséget kérni. A Bécsben működő Gesundheitsgreisslerei nevű intézmény Ausztria-szerte egyedülálló: itt kizárólag női pácienseket kezelnek, akik függőséggel küzdenek. A pszichoterápia, pszichológia, szociális munka és művészetterápia területén jártas szakemberek szorosan együttműködve segítik a nőket a gyógyulás útján. Elsősorban alkohollal, gyógyszerekkel vagy más illegális szerekkel kapcsolatos problémával küzdő betegek fordulhatnak segítségért.  

A fotón (balról jobbra) a Bécsi Városi Pszichiátriai, Addiktológiai és Kábítószer-ügyi koordinátora, Ewald Lochner, Kathrin Gaál, Bécs alpolgármestere és nőkért felelős városi tanácsnoka, Marcus Franz, a 10. kerület (Favoriten) polgármestere és Barbara Schreder-Gegenhuber, az SHH ügyvezető igazgatója láthatóak.
Fotó: Stadt Wien/Martin Votava

Az intézmény 2020 végi megnyitása óta mintegy 500 nő fordult a központhoz, és már három hónappal az indulás után teljes kapacitással működött. Az újranyítás óta a betegek hetente vagy kéthetente járnak kezelésre, egészen a napi gyakoriságú, egész napos ambuláns terápiáig. A pszichoterápiás és klinikai pszichológiai kezelés mellett lehetőség van szociális munkás segítségének igénybevételére is, például adósságkezeléssel vagy lakhatási problémákkal kapcsolatban. Az intézmény célja, hogy lebontsa a függőségeket övező előítéleteket, és megmutassa: a gyógyulás mindenki számára elérhető - írta a City of Vienna sajtóközleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu