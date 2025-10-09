október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Times Higher Education

20 perce

Újra a világ élvonalában a Széchenyi István Egyetem

Címkék#Széchenyi István Egyetem#THE#kapcsolat#világranglista

A győri Széchenyi István Egyetem sorozatban harmadik alkalommal került fel az egyik legelismertebb nemzetközi felsőoktatási rangsorra, a Times Higher Education (THE) világranglistájára, amelyet idén október 9-én tettek közzé. Az eredmény azt mutatja, hogy az intézmény továbbra is a világ egyetemeinek legjobbjai közé tartozik.

Széchenyi Egyetem
Újra a világ élvonalában a Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem THE-világranglistán való szereplése is garancia arra, hogy az intézmény magas színvonalú képzéseket nyújt hallgatói számára. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A THE világranglistája a felsőoktatási szféra egyik legnagyobb presztízsű listája, amely a világ több mint 25 ezer egyetemének teljesítményét értékeli 17 szempont alapján, a legszigorúbb nemzetközi sztenderdek szerint. A 2026-os rangsorban 12 magyar intézmény szerepel, köztük a Széchenyi István Egyetem, amely ezzel ismét bizonyította helyét a nemzetközi élvonalban. Az összeállítás presztízsét mutatja, hogy az élmezőnyt a brit Oxfordi Egyetem, az egyesült államokbeli Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology, MIT) és Princeton Egyetem, valamint a szintén brit Cambridge-i Egyetem alkotja.

„A rangsor a világ egyik legátfogóbb, kutatásintenzív értékelési rendszere, amely ugyanakkor a tudományos publikációk és idézettség mellett az oktatás minőségét, a nemzetközi nyitottságot és az ipari kapcsolatok erejét is figyelembe veszi. Ezt az eredményt elsősorban a nemzetközi együttműködéseink bővülésének, erős vállalati kapcsolatainknak és a kutatás terén elért előrelépésünknek köszönhetjük. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk továbbra is kiemelkedően teljesít a nemzetközi hallgatók és vendégprofesszorok arányában, valamint az intézményi jövedelem generálásában” – emelte ki dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Hozzátette: az intézmény tavalyelőtt debütált a THE világranglistáján, tavaly megerősítette pozícióját, a most közzétett – hivatalosan 2026-os – rangsor szerint pedig megtartotta helyét az 1501+ kategóriában.

„Az a tény, hogy a Széchenyi István Egyetem már harmadik alkalommal szerepel ebben a rangsorban, intézményünk nemzetközi elismertségének és folyamatos fejlődésének bizonyítéka. Mögötte valamennyi elkötelezett oktatónk, kutatónk és munkatársunk magas színvonalú munkája áll. A kiváló szereplés nemcsak elismerés, hanem megerősítés is számunkra, hogy képzéseink, kutatásaink és partnereinkkel ápolt szoros kapcsolataink valódi értéket képviselnek, és hozzájárulnak hallgatóink, valamint a térség fejlődéséhez” – fogalmazott dr. Lukács Eszter. 

A Széchenyi István Egyetem a THE további négy ranglistáján szerepel: fenntarthatósági ranglistáján a 401–600, „fiatal egyetemek” rangsorán és interdiszciplináris tudományos rangsorán az 501–600. helyen, míg képzésterületi világranglistáján gazdaságtudományok kategóriában a 601–800., műszaki tudományok kategóriában pedig az 1251+ kategóriában található.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu