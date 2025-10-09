Újra a világ élvonalában a Széchenyi István Egyetem

A THE világranglistája a felsőoktatási szféra egyik legnagyobb presztízsű listája, amely a világ több mint 25 ezer egyetemének teljesítményét értékeli 17 szempont alapján, a legszigorúbb nemzetközi sztenderdek szerint. A 2026-os rangsorban 12 magyar intézmény szerepel, köztük a Széchenyi István Egyetem, amely ezzel ismét bizonyította helyét a nemzetközi élvonalban. Az összeállítás presztízsét mutatja, hogy az élmezőnyt a brit Oxfordi Egyetem, az egyesült államokbeli Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology, MIT) és Princeton Egyetem, valamint a szintén brit Cambridge-i Egyetem alkotja.

„A rangsor a világ egyik legátfogóbb, kutatásintenzív értékelési rendszere, amely ugyanakkor a tudományos publikációk és idézettség mellett az oktatás minőségét, a nemzetközi nyitottságot és az ipari kapcsolatok erejét is figyelembe veszi. Ezt az eredményt elsősorban a nemzetközi együttműködéseink bővülésének, erős vállalati kapcsolatainknak és a kutatás terén elért előrelépésünknek köszönhetjük. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk továbbra is kiemelkedően teljesít a nemzetközi hallgatók és vendégprofesszorok arányában, valamint az intézményi jövedelem generálásában” – emelte ki dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Hozzátette: az intézmény tavalyelőtt debütált a THE világranglistáján, tavaly megerősítette pozícióját, a most közzétett – hivatalosan 2026-os – rangsor szerint pedig megtartotta helyét az 1501+ kategóriában.

„Az a tény, hogy a Széchenyi István Egyetem már harmadik alkalommal szerepel ebben a rangsorban, intézményünk nemzetközi elismertségének és folyamatos fejlődésének bizonyítéka. Mögötte valamennyi elkötelezett oktatónk, kutatónk és munkatársunk magas színvonalú munkája áll. A kiváló szereplés nemcsak elismerés, hanem megerősítés is számunkra, hogy képzéseink, kutatásaink és partnereinkkel ápolt szoros kapcsolataink valódi értéket képviselnek, és hozzájárulnak hallgatóink, valamint a térség fejlődéséhez” – fogalmazott dr. Lukács Eszter.