október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

2 órája

Újabb pályázati siker Veszprémvarsányban

Címkék#Magyar Falu Program#Veszprémvarsányban#Renault

Kisalföld.hu

Veszprémvarsány önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések pályázaton vissza nem térítendő 17.999.435 forintot nyert a település Tanya-és falugondnoki gépjárművének beszerzésére. A pályázati forrásból egy Renault 9 személyes kisbuszt fognak beszerezni. 

Mint azt közösségi oldalukon megjegyezték, 2026. január 1-től az 1500 fő alatti települések esetén is támogatja az állam a falugondnoki szolgálatot. A szolgáltatáshoz állami normatíva támogatást biztosítanak, mely lehetővé teszi, hogy jövő évtől Veszprémvarsányban az alábbi szolgáltatásokat vegyék igénybe a kérvényezők: orvosi ellátásra való utazás biztosítása, gyógyszerek kiváltása, bevásárlás mozgásában korlátozott személyek részére, stb.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu