Újabb pályázati siker Veszprémvarsányban

Veszprémvarsány önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések pályázaton vissza nem térítendő 17.999.435 forintot nyert a település Tanya-és falugondnoki gépjárművének beszerzésére. A pályázati forrásból egy Renault 9 személyes kisbuszt fognak beszerezni.

Mint azt közösségi oldalukon megjegyezték, 2026. január 1-től az 1500 fő alatti települések esetén is támogatja az állam a falugondnoki szolgálatot. A szolgáltatáshoz állami normatíva támogatást biztosítanak, mely lehetővé teszi, hogy jövő évtől Veszprémvarsányban az alábbi szolgáltatásokat vegyék igénybe a kérvényezők: orvosi ellátásra való utazás biztosítása, gyógyszerek kiváltása, bevásárlás mozgásában korlátozott személyek részére, stb.