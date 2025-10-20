október 20., hétfő

Barbershop

1 órája

Új üzlet várja a szépülni vágyó férfiakat Győrben

Néha mindenkire ráfér kis kényeztetés. A férfiaknak új üzlet kedvez Győrben.

Kisalföld.hu

Facebookon tették közzé a felívást. Új üzlet várja a vendégeket.

A férfiaknak új üzlet kedvez Győrben.
A férfiaknak új üzlet kedvez Győrben.
Fotó: Shutterstock

Új üzlet Győrben

Vadiúj Barbershopban szépülhetnek a férfiak Győrben. Ahogyan az a közösségi oldalukon is látható a K2MEN már nagyon készül a nyitásra.

 

