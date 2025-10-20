október 20., hétfő

Gyarapodó kínálat

Új étterem nyílik Csornán, menüs ételbár mi már tudjuk hol, nézze meg ön is!

Menza néven új étterem kezdi meg működését Csornán. A Szent István téren várja majd a vendégeket az új étterem, menüvel.

Kisalföld.hu

Ma, hétfőn új étterem nyílik Csornán, ráadásul egy menüs étkezdével gyarapodik a város. A Szent István téren, a városháza alsó szintjén lesz az új étterem, ott ahol valaha termelői üzlet, majd húsbolt működött. A neve Menza ételbár.

Új étterem nyílik Csornán, Menza néven. Menüt lehet majd kapni.
Menza néven új étterem nyílik Csornán, menüt lehet majd kapni a Szent István téren. Fotó: Cs. K. A. 

Új étterem Csornán

Az új étterem üzemeltetői hirdetik már a szolgáltatást, október 20-án, hétfőn, tizenegy órától várják a vendégeket. Szombaton is nyitva lesz, vasárnap viszont zárva. Minden nap menüt kínálnak a fogyasztóknak, de azon kívül frissensültek, főzelék, pörkölt, tésztás ételek, saláták, desszertek szerepelnek az étlapon. Üdítő és kávé helyben fogyasztására is lesz lehetőség.  

 

