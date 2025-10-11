október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzlet

1 órája

Új bolt csalogatja a kónyiakat

Címkék#üzlet#bolt#Kóny#nyitás

Kóny szélén, a 85-ös főút mellett új bolt nyitásáról számoltak be pár nappal ezelőtt.

Kisalföld.hu

A legnagyobb közösségi oldalon osztották meg a részleteket, hogy a 85-ös főút mellett nyílt meg az új bolt Kóny határában.

új bolt
Új bolt nyitott Kónyban. Forrás: Facebook

Új bolt a falu határában

Ennyit tettek hozzá a megnyitáshoz:

Megnyitott! A 85-ös főút mellett a Kónyi parkolóban! Nyitva minden nap nyitva, szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Egy győri pékség is most bontogatja szárnyait, bár még nem nyitott meg de a nevüket már elárulták.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu