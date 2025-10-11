Üzlet
1 órája
Új bolt csalogatja a kónyiakat
Kóny szélén, a 85-ös főút mellett új bolt nyitásáról számoltak be pár nappal ezelőtt.
A legnagyobb közösségi oldalon osztották meg a részleteket, hogy a 85-ös főút mellett nyílt meg az új bolt Kóny határában.
Új bolt a falu határában
Ennyit tettek hozzá a megnyitáshoz:
Megnyitott! A 85-ös főút mellett a Kónyi parkolóban! Nyitva minden nap nyitva, szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Egy győri pékség is most bontogatja szárnyait, bár még nem nyitott meg de a nevüket már elárulták.
