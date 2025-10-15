Ügyfélszolgálatok szombati nyitvatartása

Október 18-án, szombaton (áthelyezett munkanap) a Győr-Szol Zrt az ETO Park első emeletén található ügyfélszolgálati irodája 8 órától déli 12 óráig tart nyitva. A pénztár félórával előbb zár. Az Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. A telefonos ügyfélszolgálat 2025. október 18-án, szombaton 8 órától és déli 12 óráig lesz elérhető, közölte a szolgáltató.