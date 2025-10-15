október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áthelyezett munkanap

2 órája

Ügyfélszolgálatok szombati nyitvatartása

Címkék#Győr-Szol Zrt#irodája#munkanap#ETO Park

Kisalföld.hu
Ügyfélszolgálatok szombati nyitvatartása

Szombaton délig nyitva lesz az ETO Parkban a Győr-Szol rt. ügyfélszolgálati irodája.

Október 18-án, szombaton (áthelyezett munkanap) a Győr-Szol Zrt az ETO Park első emeletén található ügyfélszolgálati irodája 8 órától déli 12 óráig tart nyitva. A pénztár félórával előbb zár. Az Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. A telefonos ügyfélszolgálat 2025. október 18-án, szombaton 8 órától és déli 12 óráig lesz elérhető, közölte a szolgáltató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu