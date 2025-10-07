október 7., kedd

Bukott termékek

1 órája

Ugye nem vásároltál ezekből a fűszerekből? - Hamisított és veszélyes termékeket tártak fel

Címkék#veszélyes#NKFH#termékvisszahívás#fűszerek

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt. Ugye te nem vásároltál az alábbi termékekből?

Kisalföld.hu

A vizsgált oregánó minták több mint 46%-a problémásnak bizonyult, 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70-80%-ban tartalmazott idegen növényt. Az ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. A szakemberek a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték. Az Európai Bizottság 2019–2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 000 elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere.

Forrás: NKFH

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra (DNS-, kémiai és illóolaj-analízis) van szükség.

A célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett. A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 Ft bírságot szabott ki az NKFH.

Forrás: NKFH

Az oregánó minták több mint 46%-a problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánó minta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80%-os arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85%-át olajfalevél adta. Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak. Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük - írta az NKFH közleményében.

Forrás: NKFH

 

 

