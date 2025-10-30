Tyúkanyó néni várja Kapuvár új pékségében és kifőzdéjében a vendégeket - nyitás hamarosan

Nagyon megy egy videó az interneten, a kapuvári Kossuth20 elnevezésű kifőzdét és pékséget reklámozza, melyben rövidesen maga Tyúkanyó néni várja a vendégeit. A Pátzay-iskolával szemben lesz a vendéglátó egység, ahol Tyúkanyó néni édes- és sós péksüteményekkel, szendvicsekkel, hurkával, kolbásszal és frissen sültekkel várja az éhes betérőket.

Hamarosan nyit Tyúkanyó néni péksége, ahol édes és sós finomságokat kapnak a betérők. Igazi különlegességet is ígér az egység. Fotó: Tyúkanyó néni videója

Tyúkanyó néni nagyon várja már vendégeit

És, hogy miért Tyúkanyó néni? A Kossuth20-at népszerűsítő kisfilmben három kedves diáklány nyit be a még üres üzletbe, ahol a kedves pultost Tyúkanyó néninek szólítják. Ő pedig Csibéimnek tiszteli meg kis vendégeit. Nagyon titokzatosan arról is beszél a videóban, hogy olyan különlegességet is tartogat látogatóinak, ami sehol máshol nem kapható, csak nála. Ennél többet azonban nem árul el a gyerekeknek.

A kisvárosi, falusi vendéglátóegységek is lehetnek forgalmasak és népszerűek.