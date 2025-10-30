október 30., csütörtök

Tyúkanyó néni kisboltja

4 órája

Tyúkanyó néni várja Kapuvár új pékségében és kifőzdéjében a vendégeket - nyitás hamarosan

Címkék#üzlet#péksütemény#Kapuvár#KisalfoldiIzek#Kossuth20#tyúkanyó néni#pékség

Hamarosan megnyílik Kapuváron a Kossuth20, Tyúkanyó néni péksége és kifőzdéje. Édes- és sós pékárut, sült kolbászt, hurkát, frissen sülteket kínál majd Tyúkanyó néni és még egy különlegesség is lesz.

Kisalföld.hu

Nagyon megy egy videó az interneten, a kapuvári Kossuth20 elnevezésű kifőzdét és pékséget reklámozza, melyben rövidesen maga Tyúkanyó néni várja a vendégeit. A Pátzay-iskolával szemben lesz a vendéglátó egység, ahol Tyúkanyó néni édes- és sós péksüteményekkel, szendvicsekkel, hurkával, kolbásszal és frissen sültekkel várja az éhes betérőket.

Tyúkanyó néni péksége és kifőzdéje hamarosan nyit Kapuváron.
Hamarosan nyit Tyúkanyó néni péksége, ahol édes és sós finomságokat kapnak a betérők. Igazi különlegességet is ígér az egység. Fotó: Tyúkanyó néni videója

Tyúkanyó néni nagyon várja már vendégeit

És, hogy miért Tyúkanyó néni? A Kossuth20-at népszerűsítő kisfilmben három kedves diáklány nyit be a még üres üzletbe, ahol a kedves pultost Tyúkanyó néninek szólítják. Ő pedig Csibéimnek tiszteli meg kis vendégeit. Nagyon titokzatosan arról is beszél a videóban, hogy olyan különlegességet is tartogat látogatóinak, ami sehol máshol nem kapható, csak nála. Ennél többet azonban nem árul el a gyerekeknek.

A kisvárosi, falusi vendéglátóegységek is lehetnek forgalmasak és népszerűek.

 

