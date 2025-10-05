október 5., vasárnap

Mosonszolnoki az ország legidősebb tűzoltója

Címkék#Vedrődi László#parancsnok#Mosonszolnoki Község Önkéntes Tűzoltóság

Nem akármilyen életút. Vedrődi László, a mosonszolnoki önkéntes tűzoltó egyesület egykori parancsnoka az ország legidősebb tűzoltója, aki 1933. május 18-án Feketenyéken született.

Kisalföld.hu

Vedrődi László, az ország legidősebb tűzoltója iskolái után, 1949-ben kezdte meg szolgálatát a Mosonszolnoki Község Önkéntes Tűzoltóságnál, majd 1955-ben a hársfamajori állami gazdaság vállalati tűzoltója lett.

Vedrődi László tűzoltó
A mosonszolnoki Vedrődi László az ország legidősebb tűzoltója. 
Fotó: Kisalföld-archívum

A rendszerváltást követően, 1991-ben egyesültek a vállalati és a községi önkéntes tűzoltók „Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok” néven, ezzel egy új időszak vette kezdetét. A falusi csapat Vedrődi László parancsnok vezetésével működött tovább.

Mosonszolnok és Vedrődi László neve az évek során más módon is összeforrt: önkéntes véradó is volt, utakat épített, focipályát újított fel, rendezvényeket szervezett.

2003-ban lemondott tisztségéről, hogy átadja helyét az ifjabb generációnak. Azóta tiszteletbeli parancsnok, a minőségében is sok éven át segítette kollégáit a háttérből.

Élete egy másik meghatározó szelete a sportversenyek szervezése és az ifjúságnevelés. Irányításával 1995-ben a férficsapat mellett már a gyermek és ifjúsági korosztályoknak is volt lány és fiú versenyzői csapata, valamint a felnőtt női rajok is indultak a viadalokon.

Vedrődi László tűzoltót a mai napig érdeklik az egyesület mindennapjai  

Ma, kilencvenen felül már nem aktív, de változatlanul érdekli minden, ami az egyesülettel kapcsolatos. A csapattagok ifjai meglátogatják őt, köszöntik a kertkapuban, hogy beszámoljanak neki a legújabb sikerekről.

2019-ben a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől vehetett át tárgyjutalmat hét évtizedes tűzoltó szolgálatáért.

 

