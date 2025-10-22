Elismerést kapott a szabadnapján lángot oltó mosonmagyaróvári tűzoltó - fotó

A tűzoltó segítségnyújtását elismerték

Október 3-án történt az a tűzeset, ami végül is szerencsés véget ért a szabadnapos tűzoltónak, Kobl Péternek hála.

– Hazafele mentem éppen, amikor Araknál nagy füstre lettem figyelmes. A méretéből adódóan már sejtettem, hogy ez nem az avar égetéséből keletkezett. Ketten álltak a ház előtt, érdeklődtem, hívták-e a tűzoltóságot. Berohantam az udvarra, láttam, hogy a melléképület ég, a kollégáknak is jeleztem közben, közművek elzárását elvégeztem, és egy kerti slaggal megkezdtem közben az oltást. A festékes dobozok robbanására a tulajdonos is kijött a családi házból, ő addig nem vette észre a füstöt – mesélte korábban portálunknak Kobl Péter mosonmagyaróvári tűzoltó.

Gyors segítségének hála, a lángok nem terjedtek át az araki család házára. A tűzben a száz négyzetméteres melléképület teljesen kiégett. Péter egyébként 2017 óta dolgozik tűzoltóként. Példa volt előtte szintén lánglovag testvére és több barátja is. – Szeretek embereken segíteni, ezért is választottam ezt a hivatást – tette hozzá.