2 órája
Elismerést kapott a szabadnapján lángot oltó mosonmagyaróvári tűzoltó - fotó
Hősies Helytállásért elismerésben részesítették Kobl Péter tűzoltó őrmestert, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét. A tűzoltó szabadnapján Arakon oltotta a lángokat egy melléképületnél.
Az ötvenhatos forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgett a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya. A tárca október 21-én délelőtt, valamint a katasztrófavédelem délután megtartott megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Kobl Péter tűzoltó őrmestert, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.
A tűzoltó segítségnyújtását elismerték
Október 3-án történt az a tűzeset, ami végül is szerencsés véget ért a szabadnapos tűzoltónak, Kobl Péternek hála.
– Hazafele mentem éppen, amikor Araknál nagy füstre lettem figyelmes. A méretéből adódóan már sejtettem, hogy ez nem az avar égetéséből keletkezett. Ketten álltak a ház előtt, érdeklődtem, hívták-e a tűzoltóságot. Berohantam az udvarra, láttam, hogy a melléképület ég, a kollégáknak is jeleztem közben, közművek elzárását elvégeztem, és egy kerti slaggal megkezdtem közben az oltást. A festékes dobozok robbanására a tulajdonos is kijött a családi házból, ő addig nem vette észre a füstöt – mesélte korábban portálunknak Kobl Péter mosonmagyaróvári tűzoltó.
Gyors segítségének hála, a lángok nem terjedtek át az araki család házára. A tűzben a száz négyzetméteres melléképület teljesen kiégett. Péter egyébként 2017 óta dolgozik tűzoltóként. Példa volt előtte szintén lánglovag testvére és több barátja is. – Szeretek embereken segíteni, ezért is választottam ezt a hivatást – tette hozzá.
A vármegyét sikeresen képviselték a mosonmagyaróvári tűzoltók nyáron, köztük Kobl Péter. A tűzoltószakmai vetélkedőn csapat kategóriában első helyezett és egyben a vándorserleg birtokosai lettek, az egyéni versenyben a beosztotti kategóriában második helyen végzett Kobl Péter tűzoltó őrmester.