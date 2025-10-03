Új mesejáték a Vaskakas Bábszínházban vasárnaptól - fotók

A Vaskakas Bábszínház egy igazi, színésztréningnek is beillő, végtelenül mulatságos produkcióval indítja a következő évadot. Pass Andrea, a Vaskakas Bábszínház művészeti tanácsadója, Győr szülötte, író, rendező, dramaturg Tücsök Panzió című mesejátéka lesz az első bemutatójuk.

A Tücsök panzióval indul az új évad a Vaskakasban. Fotó: Molcsányi Máté

A Tücsök panzióval indul az új évad a Vaskakasban

Az alapötlet két népdalra, a Házasodik a tücsök témájú gyerekdal két verziójára épít. Két tücsök van, akik egymásról mit sem tudva, a „csúf bogarakat” meg nem hívva, titokban frigyre szeretnének lépni, ki léggyel, ki szúnyoggal…. Ebből lesz a bonyodalom, egy valódi vígjátéki helyzet, egy bohózat, mely főleg a helyzetkomikumra helyezi a hangsúlyt. Szeretnénk az őszi borongásban finom mosolyt, illedelmes kacagást, esetleg fékevesztett hahotát előidézni. Bemutató: 2025. október 5. vasárnap 9.30-11.00 óra. Író-dramaturg Pass Andrea, díszlet Fekete Anna, jelmez Pető Kata, zene Georgita Máté Dezső. Játsszák: Tücsök úr – Sebestény Bernát Moly bácsi – Szukenyik Tamás Giliszta úr – Vitányi-Juhász István, Krumplibogár úr – Rab Viki, Tetű úr – Urszinyi Ádám, Pillangó néni – Ragán Edit, Pók úr – Rab Viki, Bolha úr – Bársonyosi Dávid. A Tücsök Panzió pénteki sajtóbemutató előadását megelőző „Ajánljuk magunkat” évadnyitó matiné előtti közönségcsalogató játék során a színház épülete előtt és az aulában felállított tematikus sátrakban – melyek az új évadban játszott előadáshoz kapcsolódnak - a Vaskakasban saját készítésű játékokkal várták a gyerekeket.