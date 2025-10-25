október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajonganak érte

1 órája

Ez a győri fizikatanár még a kvantummechanikát is megszeretteti a diákokkal – Díjat kapott Tóth Kristóf

Címkék#fizikatanár#kvantummechanika#OTP Fáy András Alapítvány#Tóth Kristóf

Az OTP általános és középiskolában oktató pedagógusokat díjazott. Tóth Kristóf győri tanár is szerepel a legjobbak között.

Pardavi Mariann

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2025 pályázatra rekordszámú, több mint 300 pályázat érkezett be a három meghirdetett kategóriában. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2025. október 16-i ünnepélyes díjátadó gálán került sor a Budai Vigadóban. Tóth Kristóf győri fizikatanár is a díjazottak között. 

tóth kristóf, otp , díj, fizika
Tóth Kristóf (jobbra) az OTP díjátadóján.
Fotó: Schumy Csaba

A zsűritagok döntése alapján középiskola kategóriában Tóth Kristóf érdemelte ki a bronz fokozatot.

Tóth Kristóf, az ELTE-TTK Fizikai és Csillagászati Intézet mestertanára és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fizika- és matematikatanára által kidolgozott programnak különös jelentőséget ad, hogy 2025-öt az ENSZ közgyűlése a kvantummechanika évének választotta. A tanulóközpontú, felfedeztetésen alapuló oktatási anyag és a tehetséggondozó programok célja: érthetővé tenni a kvantummechanika és kvantum-számítástechnika alapjait a középiskolások számára – olvasható az esemény honlapján Tóth Kristófról. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu