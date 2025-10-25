Ez a győri fizikatanár még a kvantummechanikát is megszeretteti a diákokkal – Díjat kapott Tóth Kristóf

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2025 pályázatra rekordszámú, több mint 300 pályázat érkezett be a három meghirdetett kategóriában. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2025. október 16-i ünnepélyes díjátadó gálán került sor a Budai Vigadóban. Tóth Kristóf győri fizikatanár is a díjazottak között.

Tóth Kristóf (jobbra) az OTP díjátadóján.

Fotó: Schumy Csaba

A zsűritagok döntése alapján középiskola kategóriában Tóth Kristóf érdemelte ki a bronz fokozatot.

Tóth Kristóf, az ELTE-TTK Fizikai és Csillagászati Intézet mestertanára és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fizika- és matematikatanára által kidolgozott programnak különös jelentőséget ad, hogy 2025-öt az ENSZ közgyűlése a kvantummechanika évének választotta. A tanulóközpontú, felfedeztetésen alapuló oktatási anyag és a tehetséggondozó programok célja: érthetővé tenni a kvantummechanika és kvantum-számítástechnika alapjait a középiskolások számára – olvasható az esemény honlapján Tóth Kristófról.