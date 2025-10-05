Életbe lépett a "házassági" törvény, sokan vallási meggyőződésük miatt nem írták alá az okmányokat

1895. október 1-jén léptek hatályba az állami anyakönyvezésről és a polgári házasságról szóló törvények Magyarországon. Ezzel kötelezővé vált az állam által kijelölt polgári tisztviselő, anyakönyvvezető előtti polgári házasságkötés, az állami törvények szerint. 1895. márciusában Sopron megyében is megszervezték a 94 anyakönyvi kerületet: az anyakönyvvezetők 80 százaléka a jegyző, ötöde pedig a helyi tanító lett. Szalay Balázs helytörténeti kutató dolgozta fel a kezdeti időket.

Az anyakönyvi törvény életbelépése utáni első házasságkötés bejegyzése a csornai anyakönyvben.

Törvény szabályozta a házasságkötést

Tapasztalatai szerint már 130 évvel ezelőtt sem ment könnyen a törvény átültetése a gyakorlatba, mert az egyházak hevesen tiltakoztak a bevezetése ellen. Az állam és az egyház szétválasztására irányuló törekvésnek a Rábaközben is voltak ellenzői.

Dörben a hatályba lépés után, 1895. októberében levették és összetörték a házasulandók tábláját az anyakönyvi hivatal faláról. Először Pénzes Mihályt gyanúsították, akit a csendőrök bekísértek Csornára, mert a jegyzői hivatal előbb az ő házában volt, és nem engedte, hogy kitegyék a táblát. Pénzesre végül nem tudták rábizonyítani a rongálást.

Bősárkányban a házasulandók tábláját bemocskolták,

Rábapordányban pedig letépték a kifüggesztett hirdetést. Hasonló esetek történtek más községekben is.

Az első polgári házasságkötést a hatályba lépés napján, 1895. október 1-jén tartották Budapesten, a Gyár utcai (ma Liszt Ferenc tér) 2. alatti anyakönyvi hivatalban. A jeles alkalomról minden jelentősebb sajtóorgánum beszámolt, a Pesti Hírlap egyenesen a liberalizmus diadalaként utalt az eseményre. A hatalmas érdeklődő tömeget és az utca forgalmát lovas- és gyalogrendőrök igyekeztek kordában tartani. A vőlegény, Kriszhaber Károly Joakhim gyárigazgató és menyasszonya, Mezei Anna, Mezei Mór országgyűlési képviselő leánya volt.

A botrányok után a Rábaközben egy hónapot kellett várni az első polgári házasságra. 1895. november 10-én a kapuvári jegyzői irodában Varga László öntési cseléd és Kéri Apollónia kelt egybe. A fővárosihoz hasonlóan Csornán is egy izraelita vallású pár volt az első, akik polgári házasságot kötöttek. 1895. november 24-én a 25 éves Stössel Sámuel, bécsi rőföskereskedő vette feleségül a 30 esztendős csornai Grüngold Hánit. A házasságuk tíz évig tartott, mert a férjjel 1905-ben gyomorrák végzett.