október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törvényes házasság

3 órája

Életbe lépett a "házassági" törvény, sokan vallási meggyőződésük miatt nem írták alá az okmányokat

Címkék#vallás#anyakönyv#Csorna#törvény#Kapuvár#házasság

Százharminc évvel ezelőtt lépett életbe a polgári anyakönyvezést szabályozó törvény. Eszerint csak az "állam" előtt kötött házasság volt érvényes. A törvény arról is rendelkezett, hogy mi a teendő akkor, ha a felek vallási meggyőződésük miatt nem írták alá a papírokat.

Cs. Kovács Attila

1895. október 1-jén léptek hatályba az állami anyakönyvezésről és a polgári házasságról szóló törvények Magyarországon. Ezzel kötelezővé vált az állam által kijelölt polgári tisztviselő, anyakönyvvezető előtti polgári házasságkötés, az állami törvények szerint. 1895. márciusában Sopron megyében is megszervezték a 94 anyakönyvi kerületet: az anyakönyvvezetők 80 százaléka a jegyző, ötöde pedig a helyi tanító lett. Szalay Balázs helytörténeti kutató dolgozta fel a kezdeti időket.

130 éve lépett életbe a polgári anyakönyvezésről szóló törvény.
Az anyakönyvi törvény életbelépése utáni első házasságkötés bejegyzése a csornai anyakönyvben.

Törvény szabályozta a házasságkötést

Tapasztalatai szerint már 130 évvel ezelőtt sem ment könnyen a törvény átültetése a gyakorlatba, mert az egyházak hevesen tiltakoztak a bevezetése ellen. Az állam és az egyház szétválasztására irányuló törekvésnek a Rábaközben is voltak ellenzői. 

  • Dörben a hatályba lépés után, 1895. októberében levették és összetörték a házasulandók tábláját az anyakönyvi hivatal faláról. Először Pénzes Mihályt gyanúsították, akit a csendőrök bekísértek Csornára, mert a jegyzői hivatal előbb az ő házában volt, és nem engedte, hogy kitegyék a táblát. Pénzesre végül nem tudták rábizonyítani a rongálást. 
  • Bősárkányban a házasulandók tábláját bemocskolták, 
  • Rábapordányban pedig letépték a kifüggesztett hirdetést. Hasonló esetek történtek más községekben is.

Az első polgári házasságkötést a hatályba lépés napján, 1895. október 1-jén tartották Budapesten, a Gyár utcai (ma Liszt Ferenc tér) 2. alatti anyakönyvi hivatalban. A jeles alkalomról minden jelentősebb sajtóorgánum beszámolt, a Pesti Hírlap egyenesen a liberalizmus diadalaként utalt az eseményre. A hatalmas érdeklődő tömeget és az utca forgalmát lovas- és gyalogrendőrök igyekeztek kordában tartani. A vőlegény, Kriszhaber Károly Joakhim gyárigazgató és menyasszonya, Mezei Anna, Mezei Mór országgyűlési képviselő leánya volt.

A botrányok után a Rábaközben egy hónapot kellett várni az első polgári házasságra. 1895. november 10-én a kapuvári jegyzői irodában Varga László öntési cseléd és Kéri Apollónia kelt egybe. A fővárosihoz hasonlóan Csornán is egy izraelita vallású pár volt az első, akik polgári házasságot kötöttek. 1895. november 24-én a 25 éves Stössel Sámuel, bécsi rőföskereskedő vette feleségül a 30 esztendős csornai Grüngold Hánit. A házasságuk tíz évig tartott, mert a férjjel 1905-ben gyomorrák végzett.

Fiatal házaspár Csornán, Nagy Kálmán és Wennesz Mária 1919-ből. Forrás: Turi Zsuzsanna gyűjteménye

A második csornai pár két hónap múlva jelent meg Vadász Bánk anyakönyvvezető előtt. 1896. január 20-án házasodott össze a vitnyédi születésű, katolikus Tóth Péter 29 éves urasági kocsis és a szintén katolikus csornai Novák Erzsébet, 33 éves cseléd. Néhány nap múlva, január 23-án a harmadik pár is bekopogtatott Vadász csornai főjegyző irodájába, aznap Tóth Lajos kékfestő segéd és Czittler Róza szakácsnő mondott igent egymásnak. 

Gyakran előfordult, hogy a házasulandó felek, vallási meggyőződésükre hivatkozva nem írták alá a polgári anyakönyvet. 1895. decemberében (a hatályba lépés előtt tíz hónappal) a belügyminiszter külön rendeletet adott ki, hogy kell eljárni ebben az esetben. Eszerint a feleknek joguk van, ha vallási meggyőződésükre hivatkoznak, a polgári kötésről felvett jegyzőkönyv aláírását megtagadni. A házasságkötésnél közreműködő polgári tisztviselő feladata felvilágosítani a házasfeleket, hogy a házasság törvényszerű megkötése teljesen be van fejezve akkor, amikor a polgári tisztviselő a házasulókat a törvény értelmében házastársaknak nyilvánítja: a polgári tisztviselő ezen kijelentése után a házasulók immár törvényes házastársak.

Amennyiben a házasok ezen felvilágosítás dacára is vonakodnak és a házassági anyakönyvi bejegyzés aláírását, vallási meggyőződésükre való hivatkozással továbbra is megtagadják, a polgári tisztviselő a házassági anyakönyv bejegyzés záradékában jegyezze meg, hogy a házasfelek az aláírást vallási meggyőződésükre való hivatkozással tagadták meg.

 A házasság megkötéséről szóló tanúsítványt a házasságkötésnél közreműködő polgári tisztviselő azon esetben is köteles kiszolgáltatni, ha a házasfelek megtagadták az aláírást. Az aláírás hiánya ellenére is érvényes a házasság. Tilos a tisztviselőnek visszavonni a kijelentését (a törvény értelmében házastársaknak nyilvánítom), mert a házasfelek vonakodnak aláírni az anyakönyvi bejegyzést. Tilos megtagadni a házasságkötésről bélyeg és díjmenetesen kiszolgáltatandó tanúsítvány kiadását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu