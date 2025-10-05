3 órája
Életbe lépett a "házassági" törvény, sokan vallási meggyőződésük miatt nem írták alá az okmányokat
Százharminc évvel ezelőtt lépett életbe a polgári anyakönyvezést szabályozó törvény. Eszerint csak az "állam" előtt kötött házasság volt érvényes. A törvény arról is rendelkezett, hogy mi a teendő akkor, ha a felek vallási meggyőződésük miatt nem írták alá a papírokat.
1895. október 1-jén léptek hatályba az állami anyakönyvezésről és a polgári házasságról szóló törvények Magyarországon. Ezzel kötelezővé vált az állam által kijelölt polgári tisztviselő, anyakönyvvezető előtti polgári házasságkötés, az állami törvények szerint. 1895. márciusában Sopron megyében is megszervezték a 94 anyakönyvi kerületet: az anyakönyvvezetők 80 százaléka a jegyző, ötöde pedig a helyi tanító lett. Szalay Balázs helytörténeti kutató dolgozta fel a kezdeti időket.
Törvény szabályozta a házasságkötést
Tapasztalatai szerint már 130 évvel ezelőtt sem ment könnyen a törvény átültetése a gyakorlatba, mert az egyházak hevesen tiltakoztak a bevezetése ellen. Az állam és az egyház szétválasztására irányuló törekvésnek a Rábaközben is voltak ellenzői.
- Dörben a hatályba lépés után, 1895. októberében levették és összetörték a házasulandók tábláját az anyakönyvi hivatal faláról. Először Pénzes Mihályt gyanúsították, akit a csendőrök bekísértek Csornára, mert a jegyzői hivatal előbb az ő házában volt, és nem engedte, hogy kitegyék a táblát. Pénzesre végül nem tudták rábizonyítani a rongálást.
- Bősárkányban a házasulandók tábláját bemocskolták,
- Rábapordányban pedig letépték a kifüggesztett hirdetést. Hasonló esetek történtek más községekben is.
Az első polgári házasságkötést a hatályba lépés napján, 1895. október 1-jén tartották Budapesten, a Gyár utcai (ma Liszt Ferenc tér) 2. alatti anyakönyvi hivatalban. A jeles alkalomról minden jelentősebb sajtóorgánum beszámolt, a Pesti Hírlap egyenesen a liberalizmus diadalaként utalt az eseményre. A hatalmas érdeklődő tömeget és az utca forgalmát lovas- és gyalogrendőrök igyekeztek kordában tartani. A vőlegény, Kriszhaber Károly Joakhim gyárigazgató és menyasszonya, Mezei Anna, Mezei Mór országgyűlési képviselő leánya volt.
A botrányok után a Rábaközben egy hónapot kellett várni az első polgári házasságra. 1895. november 10-én a kapuvári jegyzői irodában Varga László öntési cseléd és Kéri Apollónia kelt egybe. A fővárosihoz hasonlóan Csornán is egy izraelita vallású pár volt az első, akik polgári házasságot kötöttek. 1895. november 24-én a 25 éves Stössel Sámuel, bécsi rőföskereskedő vette feleségül a 30 esztendős csornai Grüngold Hánit. A házasságuk tíz évig tartott, mert a férjjel 1905-ben gyomorrák végzett.
A második csornai pár két hónap múlva jelent meg Vadász Bánk anyakönyvvezető előtt. 1896. január 20-án házasodott össze a vitnyédi születésű, katolikus Tóth Péter 29 éves urasági kocsis és a szintén katolikus csornai Novák Erzsébet, 33 éves cseléd. Néhány nap múlva, január 23-án a harmadik pár is bekopogtatott Vadász csornai főjegyző irodájába, aznap Tóth Lajos kékfestő segéd és Czittler Róza szakácsnő mondott igent egymásnak.
Gyakran előfordult, hogy a házasulandó felek, vallási meggyőződésükre hivatkozva nem írták alá a polgári anyakönyvet. 1895. decemberében (a hatályba lépés előtt tíz hónappal) a belügyminiszter külön rendeletet adott ki, hogy kell eljárni ebben az esetben. Eszerint a feleknek joguk van, ha vallási meggyőződésükre hivatkoznak, a polgári kötésről felvett jegyzőkönyv aláírását megtagadni. A házasságkötésnél közreműködő polgári tisztviselő feladata felvilágosítani a házasfeleket, hogy a házasság törvényszerű megkötése teljesen be van fejezve akkor, amikor a polgári tisztviselő a házasulókat a törvény értelmében házastársaknak nyilvánítja: a polgári tisztviselő ezen kijelentése után a házasulók immár törvényes házastársak.
Amennyiben a házasok ezen felvilágosítás dacára is vonakodnak és a házassági anyakönyvi bejegyzés aláírását, vallási meggyőződésükre való hivatkozással továbbra is megtagadják, a polgári tisztviselő a házassági anyakönyv bejegyzés záradékában jegyezze meg, hogy a házasfelek az aláírást vallási meggyőződésükre való hivatkozással tagadták meg.
A házasság megkötéséről szóló tanúsítványt a házasságkötésnél közreműködő polgári tisztviselő azon esetben is köteles kiszolgáltatni, ha a házasfelek megtagadták az aláírást. Az aláírás hiánya ellenére is érvényes a házasság. Tilos a tisztviselőnek visszavonni a kijelentését (a törvény értelmében házastársaknak nyilvánítom), mert a házasfelek vonakodnak aláírni az anyakönyvi bejegyzést. Tilos megtagadni a házasságkötésről bélyeg és díjmenetesen kiszolgáltatandó tanúsítvány kiadását.