TOP tíz: a hétvége legjobb képgalériái egy cikkben - Ezt érdemes végiglapoznod

Cikkünkben összegyűjtöttük a hétvége legjobb képgalériáit.

Íme a hétvége leglátványosabb galériái:

Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előtt

Fotók: Molcsányi Máté

Mosonmagyaróvári sortűz: Elmentek forradalmat nézni

Fotók: Molcsányi Máté

Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal

Fotók: Olvasói fotók

Jégmadár

Fotók: Tolnai Sz. Olivér

Gyertyák és gumikacsa Kovács Qkor László emlékére

Fotók: Molcsányi Máté

Lecsapott a vihar az Erzsébet-ligeti játszótérre

Fotók: Beledi Márta

22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsra

Fotók: Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Meggyógyult a kajárpéci májbeteg kisfiú

Fotók: Molcsányi Máté

Forradalmi fagylaltkülönlegességek a Lufi Fagyizóban

Fotók: Krizsán Csaba és Lufi Fagyizó

Mindenszenteki készülődés a piacon

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

