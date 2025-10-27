Felvételek
1 órája
TOP tíz: a hétvége legjobb képgalériái egy cikkben - Ezt érdemes végiglapoznod
Cikkünkben összegyűjtöttük a hétvége legjobb képgalériáit.
Íme a hétvége leglátványosabb galériái:
Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előttFotók: Molcsányi Máté
Mosonmagyaróvári sortűz: Elmentek forradalmat nézniFotók: Molcsányi Máté
Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkalFotók: Olvasói fotók
JégmadárFotók: Tolnai Sz. Olivér
Gyertyák és gumikacsa Kovács Qkor László emlékéreFotók: Molcsányi Máté
Lecsapott a vihar az Erzsébet-ligeti játszótérreFotók: Beledi Márta
22 emeltnyi pokol - 13 győrszentiváni önkéntes tűzoltó jutott fel a csúcsraFotók: Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Meggyógyult a kajárpéci májbeteg kisfiúFotók: Molcsányi Máté
Forradalmi fagylaltkülönlegességek a Lufi FagyizóbanFotók: Krizsán Csaba és Lufi Fagyizó
Mindenszenteki készülődés a piaconFotók: Molcsányi Máté
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre