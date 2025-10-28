október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP100

22 perce

A győri Kazinczy az ország 10 legjobb gimnáziuma között

Címkék#Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium#100 középiskola#középiskolai képzés#központi középiskolai felvételi

Győr-Moson-Sopron remekel a közzétett listán. Hét vármegyei intézmény is bekerült a HVG TOP 100 középiskola közé. A győri Kazinczy pedig az országos kilencedik helyezést érte el.

Dániel Viktória

Megjelent a HVG TOP 100 középiskola rangsora. A korábbiakhoz hasonlóan a fő rangsorban most is 7 kritérium alapján pontozták az intézmények. De idén bekerült egy 8. szempont alapján készült lista, sőt egyes területekre fókuszáló rangsorok is szerepelnek a kiadványban. A térség középiskolái több fronton is kiemelkedő eredményt értek el.

top 100 középiskola
A felvételi, az érettségi és a kompetencia mérés eredményei alapján rangsorolja az intézményeket a HVG TOP 100 középiskola kiadványa.
Fotó: Csapó Balázs

Országos TOP 10-ben a Kazinczy

Mint azt korábban megírtuk, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium idén bekerült az ország TOP 10 legjobb középiskolája közé. A HVG rangsora a következő tényezők alapján pontozta az intézményeket:

  • Kompetencia felmérés (matematika, szövegértés)
  • Érettségi (magyar, matematika, történelem és nyelv)
  • Felvételi eredmények

A győri Kazinczy diákjai az országos ragsor alapján a 9. legjobb magyar és a 10. legjobb szövegértés kompetencia eredménnyel büszkélkednek, emellett a magyar érettségi eredményei is kiemelkedően jók, országosan a 14. legjobb. Az emelt érettségiken is rendre szépen teljesítenek a végzősök, a magyar átlagosan 87, a matematika 76, a történelem pedig 82 százalékos.

– Alapvetően minden listán való jó szereplés a gimnáziumnak fontos útjelző, hogy jó-e az az irány, amelyen elindult az intézmény – mondta el Gecsei Kolos, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója. – Az elért kilencedik helyezés öröm, büszkeség és megtiszteltetés is egyben. Amikor először láttam a listát pozitív megindultságot és hálát éreztem a nevelőtestület és a diákok felé, hiszen ez az ő áldozatos és lelkiismeretes munkájuknak az eredménye.

Az igazgató kiemelte, a lista értékét az is mutatja, hogy tisztán szakmai szempontok alapján állították össze. Az érettségi, a kompetencia mérés és a felvételi minden iskolában azonos mérőszám, ami azt méri, ami egy gimnáziumnak a feladata.

– A beiskolázási időszak már elkezdődött és a szülők számára is fontos információt jelenthetnek ezek a listák, de fontos, hogy ne csak egy számot nézzenek, hanem hogy az adott eredmény milyen tényezőkből áll. A gyerekek számára pedig az identitás megerősítése szempontjából örömteli a helyezés, amely megerősíti az iskola felé irányuló bizalmat.

Gecsei Kolos a Kazinczy gimnázium igazgatója beszélt arról, mit jelent egy intézmény számára, ha bekerül a top 10 legjobb középiskola közé.
Forrás: Kisalföld archívum

TOP 100 középiskola közt 7 található Győr-Moson-Sopronban

Az 100-as listában is akadnak szép számmal győri intézmények, pontosan hét. Köztük a megyeszékhely mellett van soproni és pannonhalmi gimnázium is. A listát tovább színesíti, hogy van köztük egyházi és alapítványi fenntartású intézmény is.

TOP 100-as középiskolák Győr-Moson-Sopronban

9.  Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

16. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

34. Pannonhalmi Bencés Gimnázium

62. Audi Hungaria Iskolaközpont

64. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

89. Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium

99. Soproni Széchenyi István Gimnázium

Tematikus listákon is a legjobbak között

A hét kritériumos osztályozás mellett idén bevezettek egy 8.-at is a természettudományi kompetencia mérés alapján. A természettudományos készségek alapján az országos rangsorban a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium lett a harmadik.

Az egyházi iskolák rangsorában két vármegyei intézmény is szerepelt a TOP 10-ben.

Harmadik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, ahol a diákok az országban a harmadik legjobb történelem érettségit írják, magyarból pedig a 9. legjobb az intézmény tanulóinak eredménye.

A nyolcadik pedig a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, ők is történelemből benne vannak a top 10-ben, egészen pontosan a 6. legjobb eredménnyel büszkélkedhetnek. 

Az ország magániskolái közül az Audi Hungaria Iskolaközpont a második legjobb, ráadásul egyetlen másik intézményben sem írnak olyan jó történelem érettségit a diákok, mint a két-tanítási nyelvű intézményben.

Szakmai versenyek döntősei

A lista külön értékelte a 2024-es Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredményeket.

Kémiából a Révai Miklós Gimnázium a 3. legeredményesebb 6 döntős diákkal. Biológiából pedig a 4. legjobbak 5 döntőssel. A matematika OKTV-n külön értékelik a technikumokat és a gimnáziumokat. Előbbi kategóriában a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum a második 7 döntős diákkal, míg a gimnáziumok közt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból jutott a 4. legtöbb diák a döntőbe, pontosan négyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu