22 perce
A győri Kazinczy az ország 10 legjobb gimnáziuma között
Győr-Moson-Sopron remekel a közzétett listán. Hét vármegyei intézmény is bekerült a HVG TOP 100 középiskola közé. A győri Kazinczy pedig az országos kilencedik helyezést érte el.
Megjelent a HVG TOP 100 középiskola rangsora. A korábbiakhoz hasonlóan a fő rangsorban most is 7 kritérium alapján pontozták az intézmények. De idén bekerült egy 8. szempont alapján készült lista, sőt egyes területekre fókuszáló rangsorok is szerepelnek a kiadványban. A térség középiskolái több fronton is kiemelkedő eredményt értek el.
Országos TOP 10-ben a Kazinczy
Mint azt korábban megírtuk, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium idén bekerült az ország TOP 10 legjobb középiskolája közé. A HVG rangsora a következő tényezők alapján pontozta az intézményeket:
- Kompetencia felmérés (matematika, szövegértés)
- Érettségi (magyar, matematika, történelem és nyelv)
- Felvételi eredmények
A győri Kazinczy diákjai az országos ragsor alapján a 9. legjobb magyar és a 10. legjobb szövegértés kompetencia eredménnyel büszkélkednek, emellett a magyar érettségi eredményei is kiemelkedően jók, országosan a 14. legjobb. Az emelt érettségiken is rendre szépen teljesítenek a végzősök, a magyar átlagosan 87, a matematika 76, a történelem pedig 82 százalékos.
– Alapvetően minden listán való jó szereplés a gimnáziumnak fontos útjelző, hogy jó-e az az irány, amelyen elindult az intézmény – mondta el Gecsei Kolos, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója. – Az elért kilencedik helyezés öröm, büszkeség és megtiszteltetés is egyben. Amikor először láttam a listát pozitív megindultságot és hálát éreztem a nevelőtestület és a diákok felé, hiszen ez az ő áldozatos és lelkiismeretes munkájuknak az eredménye.
Az igazgató kiemelte, a lista értékét az is mutatja, hogy tisztán szakmai szempontok alapján állították össze. Az érettségi, a kompetencia mérés és a felvételi minden iskolában azonos mérőszám, ami azt méri, ami egy gimnáziumnak a feladata.
– A beiskolázási időszak már elkezdődött és a szülők számára is fontos információt jelenthetnek ezek a listák, de fontos, hogy ne csak egy számot nézzenek, hanem hogy az adott eredmény milyen tényezőkből áll. A gyerekek számára pedig az identitás megerősítése szempontjából örömteli a helyezés, amely megerősíti az iskola felé irányuló bizalmat.
TOP 100 középiskola közt 7 található Győr-Moson-Sopronban
Az 100-as listában is akadnak szép számmal győri intézmények, pontosan hét. Köztük a megyeszékhely mellett van soproni és pannonhalmi gimnázium is. A listát tovább színesíti, hogy van köztük egyházi és alapítványi fenntartású intézmény is.
TOP 100-as középiskolák Győr-Moson-Sopronban
9. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
16. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
34. Pannonhalmi Bencés Gimnázium
62. Audi Hungaria Iskolaközpont
64. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
89. Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
99. Soproni Széchenyi István Gimnázium
Tematikus listákon is a legjobbak között
A hét kritériumos osztályozás mellett idén bevezettek egy 8.-at is a természettudományi kompetencia mérés alapján. A természettudományos készségek alapján az országos rangsorban a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium lett a harmadik.
Az egyházi iskolák rangsorában két vármegyei intézmény is szerepelt a TOP 10-ben.
Harmadik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, ahol a diákok az országban a harmadik legjobb történelem érettségit írják, magyarból pedig a 9. legjobb az intézmény tanulóinak eredménye.
A nyolcadik pedig a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, ők is történelemből benne vannak a top 10-ben, egészen pontosan a 6. legjobb eredménnyel büszkélkedhetnek.
Az ország magániskolái közül az Audi Hungaria Iskolaközpont a második legjobb, ráadásul egyetlen másik intézményben sem írnak olyan jó történelem érettségit a diákok, mint a két-tanítási nyelvű intézményben.
Szakmai versenyek döntősei
A lista külön értékelte a 2024-es Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredményeket.
Kémiából a Révai Miklós Gimnázium a 3. legeredményesebb 6 döntős diákkal. Biológiából pedig a 4. legjobbak 5 döntőssel. A matematika OKTV-n külön értékelik a technikumokat és a gimnáziumokat. Előbbi kategóriában a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum a második 7 döntős diákkal, míg a gimnáziumok közt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból jutott a 4. legtöbb diák a döntőbe, pontosan négyen.