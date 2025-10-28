A győri Kazinczy az ország 10 legjobb gimnáziuma között

Megjelent a HVG TOP 100 középiskola rangsora. A korábbiakhoz hasonlóan a fő rangsorban most is 7 kritérium alapján pontozták az intézmények. De idén bekerült egy 8. szempont alapján készült lista, sőt egyes területekre fókuszáló rangsorok is szerepelnek a kiadványban. A térség középiskolái több fronton is kiemelkedő eredményt értek el.

A felvételi, az érettségi és a kompetencia mérés eredményei alapján rangsorolja az intézményeket a HVG TOP 100 középiskola kiadványa.

Fotó: Csapó Balázs

Országos TOP 10-ben a Kazinczy

Mint azt korábban megírtuk, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium idén bekerült az ország TOP 10 legjobb középiskolája közé. A HVG rangsora a következő tényezők alapján pontozta az intézményeket:

Kompetencia felmérés (matematika, szövegértés)

Érettségi (magyar, matematika, történelem és nyelv)

Felvételi eredmények

A győri Kazinczy diákjai az országos ragsor alapján a 9. legjobb magyar és a 10. legjobb szövegértés kompetencia eredménnyel büszkélkednek, emellett a magyar érettségi eredményei is kiemelkedően jók, országosan a 14. legjobb. Az emelt érettségiken is rendre szépen teljesítenek a végzősök, a magyar átlagosan 87, a matematika 76, a történelem pedig 82 százalékos.

– Alapvetően minden listán való jó szereplés a gimnáziumnak fontos útjelző, hogy jó-e az az irány, amelyen elindult az intézmény – mondta el Gecsei Kolos, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója. – Az elért kilencedik helyezés öröm, büszkeség és megtiszteltetés is egyben. Amikor először láttam a listát pozitív megindultságot és hálát éreztem a nevelőtestület és a diákok felé, hiszen ez az ő áldozatos és lelkiismeretes munkájuknak az eredménye.

Az igazgató kiemelte, a lista értékét az is mutatja, hogy tisztán szakmai szempontok alapján állították össze. Az érettségi, a kompetencia mérés és a felvételi minden iskolában azonos mérőszám, ami azt méri, ami egy gimnáziumnak a feladata.

– A beiskolázási időszak már elkezdődött és a szülők számára is fontos információt jelenthetnek ezek a listák, de fontos, hogy ne csak egy számot nézzenek, hanem hogy az adott eredmény milyen tényezőkből áll. A gyerekek számára pedig az identitás megerősítése szempontjából örömteli a helyezés, amely megerősíti az iskola felé irányuló bizalmat.