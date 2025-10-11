október 11., szombat

Tomka Péter

1 órája

Kivételes életút állomásai - A 85 éves régészlegendát köszöntöttek Győrben - fotók

Címkék#helytörténet#tárlat#élettörténet#régészeti#Tomka Péter#Győr

Nagy ünnep volt szombaton a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. Tomka Pétert a 85. születésnapja alkalmából rendezett kamaratárlattal köszöntötték.

Kisalföld.hu

A rendezvényen Vajk Ádám, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tudományos titkára köszöntötte az egybegyűlteket, a kiállítást dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettes nyitotta meg. Az egyedülálló és különleges tárlat az idén 85 esztendős Tomka Péter archeológus régészeti leletekben, felfedezésekben gazdag pályafutásának eredményeiből mutat be egy kisebb válogatást.

Tomka Péter
Tomka Péter 85 éves régész kiállítása nyílt meg Győrben. Forrás: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Tomka Péter régész életútjának állomásai Győrben

A kalandos életutat követve főleg a népvándorláskor emlékeivel, hun kori fegyverekkel, a langobardok ékszereivel, avar temetők leleteivel találkozhatunk, de a több mint fél évszázada zajló régészeti kutatásaiból nem maradhatnak ki a rómaiak és az Árpádok korának helyi emlékanyagai sem. Mindezt korabeli ásatási leírásokkal, fotókkal színesítve, ráadásul a szakmai kiállítást családi fotók, interjúk teszik személyessé és emberivé. 

A népvándorlás kori régészet egyik doyenje előtt tisztelegnek barátai és kollégái, de a korlátozott ideig megtekinthető tárlat nemcsak a régészet és helytörténet iránt érdeklődőknek tartogat izgalmakat, hanem mindenkinek, aki egy olyan nemzetközileg elismert tudós-kutató élettörténetére kíváncsi, aki mindmáig megőrizte derűs természetét és életszeretetét, példát mutat kitartásból és emberségből.

Tomka Péter 85 éves - Kiállítás nyílt Győrben

Fotók: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Mégis úgy tartja a mondás, háromfajta ember van: aki régész akar lenni, aztán, aki régész, és az, aki valamikor az akart lenni. Tagadhatatlan, ehhez a hivatáshoz kötődik némi romantika.

A kiállítás november 9-ig tekinthető meg hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között a Borsos Miklós Időszaki Kiállítótérben.

 

