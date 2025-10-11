Kivételes életút állomásai - A 85 éves régészlegendát köszöntöttek Győrben - fotók

A rendezvényen Vajk Ádám, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tudományos titkára köszöntötte az egybegyűlteket, a kiállítást dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettes nyitotta meg. Az egyedülálló és különleges tárlat az idén 85 esztendős Tomka Péter archeológus régészeti leletekben, felfedezésekben gazdag pályafutásának eredményeiből mutat be egy kisebb válogatást.

Tomka Péter 85 éves régész kiállítása nyílt meg Győrben. Forrás: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Tomka Péter régész életútjának állomásai Győrben

A kalandos életutat követve főleg a népvándorláskor emlékeivel, hun kori fegyverekkel, a langobardok ékszereivel, avar temetők leleteivel találkozhatunk, de a több mint fél évszázada zajló régészeti kutatásaiból nem maradhatnak ki a rómaiak és az Árpádok korának helyi emlékanyagai sem. Mindezt korabeli ásatási leírásokkal, fotókkal színesítve, ráadásul a szakmai kiállítást családi fotók, interjúk teszik személyessé és emberivé.

A népvándorlás kori régészet egyik doyenje előtt tisztelegnek barátai és kollégái, de a korlátozott ideig megtekinthető tárlat nemcsak a régészet és helytörténet iránt érdeklődőknek tartogat izgalmakat, hanem mindenkinek, aki egy olyan nemzetközileg elismert tudós-kutató élettörténetére kíváncsi, aki mindmáig megőrizte derűs természetét és életszeretetét, példát mutat kitartásból és emberségből.