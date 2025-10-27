október 27., hétfő

1 órája

Tömegsír Rohoncon - Új módszerrel vizsgálják a föld alatti rétegeket - fotó

Címkék#tömegsír#bécs#emberi maradvány#Ausztria

Újra megkezdődtek a kutatások Rohoncon az 1945-ben, a náci rezsim idején meggyilkolt 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után. A jelenlegi munkálato kis területet érintenek, de jelentős technológiai újítást alkalmaznak a tömegsír feltárásához.

Kisalföld.hu
Forrás: volksgruppen.orf.at

A feltárás célja a Bécsi Műszaki Egyetem korábbi kutatási eredményeinek megerősítése, amelyek egy lehetséges sírhely jelenlétére utalnak. A kutatás során egy új, háromdimenziós földalatti vizsgálati technológiát vetnek be a tömegsír feltárásához.

Tömegsír Rohonc Burgenland feltárás emberi maradványok
Tömegsír: a jelenlegi ásatás során mintegy 100 négyzetméteres területet vizsgálnak, különös körültekintéssel, mivel a feltételezett sírhely egy újkőkori körárokrendszer fölött található.
Fotó: volksgruppen.orf.at

Tömegsír feltárása három méter mélyen

A vizsgálati technológiát a Burgenland tartomány által finanszírozott projekt keretében fejlesztettek ki –írja a volksgruppen.orf.at. Az eljárás lehetővé teszi a talaj típusától független betekintést több mint három méter mélyre.

Mint írják: a TU Wien szakemberei elektromágneses tulajdonságokon alapuló technikát alkalmaznak, amelyet korábban főként geológiai kutatások során használtak. Most először került sor ennek alkalmazására emberi maradványok keresése céljából. A múlt nyáron ezzel a módszerrel egy kisebb területet vizsgáltak meg a rohonci Kreuzstadl közelében, és az eredmények alapján 2,5 méteres mélységben emberi maradványok lehetnek. 

Kiemelten óvatos eljárás

Részletezik: a jelenlegi ásatás során mintegy 100 négyzetméteres területet vizsgálnak, különös körültekintéssel, mivel a feltételezett sírhely egy újkőkori körárokrendszer fölött található. Az ásatást Burgenland tartomány megbízásából a PannArch régészeti cég végzi, a Szövetségi Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével és az osztrák Belügyminisztérium jóváhagyásával.

Az ásatás során szoros együttműködésben dolgoznak az Izraelita Hitközség (IKG) bécsi rabbiságával is, biztosítva, hogy az esetleges emberi maradványokat a vallási előírásoknak megfelelően kezeljék.

Eredmények a hét végére várhatók

A Burgenlandi Tartományi Médiaszolgálat tájékoztatása szerint a munkálatok a hét végéig tartanak. A további lépések az ásatás során talált eredményektől függenek.

Forrás: Palágyi Zsófia a burgenland.ORF.at cikke alapján

 

