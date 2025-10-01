október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hobbi

53 perce

Marci rekordméretű tököt termesztett – Elárulta az óriási tök titkát - fotók

Címkék#dísz#Atlanti Óriás#rekordméretű tök#történet#tökfesztivál#növény

Nem mindennapi látványosság hívja fel a figyelmet a hétvégi tökfesztiválra Jánossomorján. Erdős Marci rekordméretű tököt termesztett: a narancsszínű, 256 kilós óriás még hetekig a helyi közösségi ház előtt marad.

Mészely Réka

Hobbiból kezdett töktermesztésbe a jánossomorjai Erdős Marci, akit sokan a nagysikerű veteránjármű-találkozók főszervezőjeként ismernek. Most azonban nem autórajongóként tűnt ki, hanem hatalmasra növesztett tökével.

Tökóriás az apróbbak között, a felvételen a büszke termesztő, Erős Marci
Tökóriás az apróbbak között, a felvételen a büszke termesztő, Erős Marci.

Tökök minden méretben sütve és faragva

– Néhány éve hobbiként kezdtem el tököket termeszteni, köztük van sütő-, dísz- és halloween-tök is, elsősorban a családomnak, barátaimnak. Tavaly már a helyi tökfesztiválon kiállítottam egy óriást, de milyen az ember, mind nagyobbat akar – kezdi történetét Erdős Marci, ki boldogan keresett meg. Idén sikerült a tavalyi eredményt is túlszárnyalni: rekordméretű, 256 kilós hatalmasságot tudott növeszteni.

A fiatalemberről megtudtuk, hogy mezőgazdasági iskolát végzett, így nem áll távol tőle a növénytermesztés. Emellett egy országos, óriástököket termesztő baráti társaság tagja is, egymást segítik jó tanácsokkal.

Így nőtt óriásra

– Egy olyan termelőtől szereztem a magokat, aki korábban Amerikából hozta azokat, más tökökkel is beporozta, ő idén már 830 kilós tököt is tudott termeszteni, amivel Szerbiában első helyezett lett. A fenti társaság tippjei mellett videókat is nézegettem, hogyan lehet egy ilyen növényt gondozni. Öt szárral indultam, egy virágot magam poroztam be, az viszont sajnos elhalt. Aztán hagytam a természetre, és így lett ez a tök, amire különösen oda figyeltem. Csepegtetőrendszert alakítottam ki neki, fóliasátorral védtem a csapadéktól, jégesőtől és az erős napsugárzástól, és a szellőztetését is meg kellett oldani. Szerintem az egyik titka, hogy folyamatosan, egyenletesen kapjon vizet. Gomba ellen permeteztem, lombtrágyát és káliumot is kapott, hogy erősödjön – részletezte az Atlanti Óriás nevet viselő hatalmasság titkát a termesztő, megjegyezve, hogy csak egy növénynek legalább 50 négyzetméterre volt szüksége, és mintegy kétszáz négyzetmétert foglaltak be összesen. Egyébként más fajtákból is tudott bőségesen betakarítani, 20-30-50 kilós példányokat.

Az erős naptól és csapadéktól fóliasátorral védte a hatalmasságot
Az erős naptól és csapadéktól fóliasátorral védte a hatalmasságot.

– Nagy izgalom volt a megemelése. Szerencsére van rakodógépünk, de így is féltem, nehogy leejtsük! A Balassi Bálint Művelődési Ház elé állítottuk ki, miután lemértük és 256 kilót mutatott. Sokan jártak már most csodájára! – büszkélkedett Marci, akit minden bizonnyal meglephetett az eredmény (előzetesen nekünk 200 kiló körüli tököt jósolt).

Többen is segítettek a tökóriás elszállításában, lemérésében
Többen is segítettek a tökóriás elszállításában, lemérésében.

Itt láthatjuk és ez lesz majd a sorsa

A szombati tökfesztivál keretében is fotózkodhatunk a látványossággal, mely több hétig kint marad. És mi lesz a sorsa? – Egy barátomnak ígértem, aki tyúkokat tenyészt: karácsonyig kihúzzák vele! Illetve már nagyon sokan kértek magot is: szívesen adok. A fogott mag 4-5 évig csíraképes! – búcsúzott a büszke töktermesztő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu