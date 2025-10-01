Marci rekordméretű tököt termesztett – Elárulta az óriási tök titkát - fotók

Hobbiból kezdett töktermesztésbe a jánossomorjai Erdős Marci, akit sokan a nagysikerű veteránjármű-találkozók főszervezőjeként ismernek. Most azonban nem autórajongóként tűnt ki, hanem hatalmasra növesztett tökével.

Tökóriás az apróbbak között, a felvételen a büszke termesztő, Erős Marci.

Tökök minden méretben sütve és faragva

– Néhány éve hobbiként kezdtem el tököket termeszteni, köztük van sütő-, dísz- és halloween-tök is, elsősorban a családomnak, barátaimnak. Tavaly már a helyi tökfesztiválon kiállítottam egy óriást, de milyen az ember, mind nagyobbat akar – kezdi történetét Erdős Marci, ki boldogan keresett meg. Idén sikerült a tavalyi eredményt is túlszárnyalni: rekordméretű, 256 kilós hatalmasságot tudott növeszteni.

A fiatalemberről megtudtuk, hogy mezőgazdasági iskolát végzett, így nem áll távol tőle a növénytermesztés. Emellett egy országos, óriástököket termesztő baráti társaság tagja is, egymást segítik jó tanácsokkal.

Így nőtt óriásra

– Egy olyan termelőtől szereztem a magokat, aki korábban Amerikából hozta azokat, más tökökkel is beporozta, ő idén már 830 kilós tököt is tudott termeszteni, amivel Szerbiában első helyezett lett. A fenti társaság tippjei mellett videókat is nézegettem, hogyan lehet egy ilyen növényt gondozni. Öt szárral indultam, egy virágot magam poroztam be, az viszont sajnos elhalt. Aztán hagytam a természetre, és így lett ez a tök, amire különösen oda figyeltem. Csepegtetőrendszert alakítottam ki neki, fóliasátorral védtem a csapadéktól, jégesőtől és az erős napsugárzástól, és a szellőztetését is meg kellett oldani. Szerintem az egyik titka, hogy folyamatosan, egyenletesen kapjon vizet. Gomba ellen permeteztem, lombtrágyát és káliumot is kapott, hogy erősödjön – részletezte az Atlanti Óriás nevet viselő hatalmasság titkát a termesztő, megjegyezve, hogy csak egy növénynek legalább 50 négyzetméterre volt szüksége, és mintegy kétszáz négyzetmétert foglaltak be összesen. Egyébként más fajtákból is tudott bőségesen betakarítani, 20-30-50 kilós példányokat.

Az erős naptól és csapadéktól fóliasátorral védte a hatalmasságot.

– Nagy izgalom volt a megemelése. Szerencsére van rakodógépünk, de így is féltem, nehogy leejtsük! A Balassi Bálint Művelődési Ház elé állítottuk ki, miután lemértük és 256 kilót mutatott. Sokan jártak már most csodájára! – büszkélkedett Marci, akit minden bizonnyal meglephetett az eredmény (előzetesen nekünk 200 kiló körüli tököt jósolt).