Tökfesztivál felvonulással: keresik a legnagyobb tököt

Jánossomorján ismét elérkezett az ősz leglátványosabb és "legízletesebb" programja: október 4-én, szombaton 14 és 19 óra között rendezik meg a XIX. Jánossomorjai Tökfesztivált a Balassi Bálint Művelődési Házban. Amint arról írtunk, itt állították ki Erdős Marci óriástökét is.

A tökfesztivál Jánossomorja egyik legnépszerűbb programja.

Fotó: Kerekes István

Tökfesztivál színes programokkal

A fesztivál kínálata idén is színes: termény- és virágkiállítás, termékbemutató és ínycsiklandó ételkóstoló várja az érdeklődőket, ahol a „Nagymama konyhája” program keretében a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület készíti a finomságokat. A gyerekek kézműves foglalkozásokon és kukorica morzsoláson vehetnek részt, a kreatív kedvűek pedig kipróbálhatják a töklámpás faragást.

A délután folyamán adják át a Szép Közterületért Díjakat, majd délután 5 órakor kihirdetik a versenyek eredményeit: díjazzák a legnagyobb tököt, a legötletesebb szalmabábot és a legfinomabb almás süteményt. Ekkor derül ki az is, ki érdemelte ki a „Legszebb jánossomorjai őszi porta” elismerést is.

A rendezvény tombolasorsolással, majd este fél 7-kor látványos töklámpás felvonulással zárul.

A belépés ingyenes, így mindenkit szeretettel várnak egy hangulatos őszi délutánra Jánossomorján!