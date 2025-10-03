október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

1 órája

Tökfesztivál felvonulással: keresik a legnagyobb tököt

Címkék#tök#Jánossomorja#tökfesztivál

Tökfesztiválnak ad otthont szombaton délután Jánossomorja. A Balassi Bálint Művelődési Házban termény- és virágkiállítás, termékbemutató és ételkóstoló, díjazás és töklámpás felvonulás várja az érdeklődőket. Kiderül, ki nevelte a legnagyobb tököt.

Mészely Réka

Jánossomorján ismét elérkezett az ősz leglátványosabb és "legízletesebb" programja: október 4-én, szombaton 14 és 19 óra között rendezik meg a XIX. Jánossomorjai Tökfesztivált a Balassi Bálint Művelődési Házban. Amint arról írtunk, itt állították ki Erdős Marci óriástökét is.

A tökfesztivál Jánossomorja egyik legnépszerűbb programja
A tökfesztivál Jánossomorja egyik legnépszerűbb programja.
Fotó: Kerekes István

Tökfesztivál színes programokkal

A fesztivál kínálata idén is színes: termény- és virágkiállítás, termékbemutató és ínycsiklandó ételkóstoló várja az érdeklődőket, ahol a „Nagymama konyhája” program keretében a Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület készíti a finomságokat. A gyerekek kézműves foglalkozásokon és kukorica morzsoláson vehetnek részt, a kreatív kedvűek pedig kipróbálhatják a töklámpás faragást.

A délután folyamán adják át a Szép Közterületért Díjakat, majd délután 5 órakor kihirdetik a versenyek eredményeit: díjazzák a legnagyobb tököt, a legötletesebb szalmabábot és a legfinomabb almás süteményt. Ekkor derül ki az is, ki érdemelte ki a „Legszebb jánossomorjai őszi porta” elismerést is.

A rendezvény tombolasorsolással, majd este fél 7-kor látványos töklámpás felvonulással zárul.

A belépés ingyenes, így mindenkit szeretettel várnak egy hangulatos őszi délutánra Jánossomorján!

A tökfesztivál részletes programja
A tökfesztivál részletes programja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu