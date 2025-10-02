október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színek a közterületeken

41 perce

Több tízezer virág díszíti ősszel a várost Győrben

Címkék#közterület#ágyás#virág#nárcisz#tulipán

Győr Magyarország egyik legvirágosabb városa, a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy gondot fordít arra, hogy a közterületeken színes növények sokasága gyönyörködtesse az itt élők és az idelátogatók szemét.

Kisalföld.hu

A virágok kiültetéséről és gondozásáról a szolgáltató gondoskodik, az ágyásokba mindig az adott évszaknak megfelelő palánták kerülnek. A Győr-Szol munkatársai a város közterületeire idén közel 38.500 árvácskát és 24.800 virághagymát ültetnek el.

Az árvácskák tömege már az őszi hónapokban, a hagymákból kikelő tulipánok, nárciszok és jácintok pedig jövő tavasszal díszítik a város utcáit és tereit.

 

Az előkészítés részeként a kertészek fellazítják a talajt az ágyásokban, és gondoskodtak a megfelelő talajerő-utánpótlásról. Az árvácskák és virághagymák gyorsan bekerülnek a földbe, egy nap alatt 12-15 ezer tő elültetéséről gondoskodik a munkával megbízott brigád.  

 

Az ágyások többsége ezekben a napokban megújul, azonban több helyen egészen november elejéig virágzanak még az egynyáriak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu