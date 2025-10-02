50 perce
Több tízezer virág díszíti ősszel a várost Győrben
Győr Magyarország egyik legvirágosabb városa, a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy gondot fordít arra, hogy a közterületeken színes növények sokasága gyönyörködtesse az itt élők és az idelátogatók szemét.
A virágok kiültetéséről és gondozásáról a szolgáltató gondoskodik, az ágyásokba mindig az adott évszaknak megfelelő palánták kerülnek. A Győr-Szol munkatársai a város közterületeire idén közel 38.500 árvácskát és 24.800 virághagymát ültetnek el.
Az árvácskák tömege már az őszi hónapokban, a hagymákból kikelő tulipánok, nárciszok és jácintok pedig jövő tavasszal díszítik a város utcáit és tereit.
Az előkészítés részeként a kertészek fellazítják a talajt az ágyásokban, és gondoskodtak a megfelelő talajerő-utánpótlásról. Az árvácskák és virághagymák gyorsan bekerülnek a földbe, egy nap alatt 12-15 ezer tő elültetéséről gondoskodik a munkával megbízott brigád.
Az ágyások többsége ezekben a napokban megújul, azonban több helyen egészen november elejéig virágzanak még az egynyáriak.