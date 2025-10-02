Több tízezer virág díszíti ősszel a várost Győrben

A virágok kiültetéséről és gondozásáról a szolgáltató gondoskodik, az ágyásokba mindig az adott évszaknak megfelelő palánták kerülnek. A Győr-Szol munkatársai a város közterületeire idén közel 38.500 árvácskát és 24.800 virághagymát ültetnek el.

Az árvácskák tömege már az őszi hónapokban, a hagymákból kikelő tulipánok, nárciszok és jácintok pedig jövő tavasszal díszítik a város utcáit és tereit.

Az előkészítés részeként a kertészek fellazítják a talajt az ágyásokban, és gondoskodtak a megfelelő talajerő-utánpótlásról. Az árvácskák és virághagymák gyorsan bekerülnek a földbe, egy nap alatt 12-15 ezer tő elültetéséről gondoskodik a munkával megbízott brigád.

Az ágyások többsége ezekben a napokban megújul, azonban több helyen egészen november elejéig virágzanak még az egynyáriak.