Több településen is gond lehet a vízszolgáltatással – mutatjuk az okát

A Pannon-Víz arról tájékoztatta fogyasztóit, hogy Csorna, Farád és Dör településeken – a vízminőség megőrzése érdekében – őszi időszakos karbantartási és tisztítási munkálatokat végez a vízhálózaton. A munkavégzés az esti órákban, 22 és 4 óra 00 között lesz.

Csornán október 6. és 17. között, Farádon október 20-én és 21-én, Dör községben október 22-én, míg Csatárimajorban október 27-én dolgoznak a szakemberek. Az utcánkénti ütemezésről ide kattintva található részletes információ.

A munkák során nyomásingadozás, a víz átmeneti elszíneződése, illetve átmeneti vízhiány fordulhat elő.