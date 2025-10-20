1 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a következő héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket.
Véradások – mutatjuk a helyszínek és időpontok listáját:
10.27. Jánossomorja, Művelődési Ház 15.00-19.00
10.28. Abda, Községháza 15.00-19.00
10.29. Lipót, Kultúrház 16.00-19.00
10.30. Győr, Plazmaszolgálat Győr 12.00-15.00
10.30. Vág, Általános Iskola 16.00-19.00
10.31. Magyarkeresztúr, Polgármesteri Hivatal 15.00-19.00
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.
A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):
Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)
Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)
Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)